DONNA DOŽIVJELA I DRUGI PORAZ: Oprostila se od ulaska u polufinale

Donna Vekić doživjela je i drugi poraz na WTA Elite Trophy Mastersu u kineskom Zhuhaiju. Novi poraz joj je nanijela Ukrajinka Dajana Jastremska koja ju je za sat i 35 minuta igra otpratila rezultatom 7-6 (6), 6-2.

Istim rezultatom ju je porazila i Kiki Bertens te se ona i matematički oprostila od ulaska u polufinale. Protiv Jastremske Vekić je propustila nekoliko prilika u prvom setu, kod rezultata 4-4 imala je dvije “break-lopte”, ali tada je mlada Ukrajinka odličnim napadom spasila prvu, te servis winnerom drugu priliku naše igračice. U “tie-breaku” je Vekić stigla do dvije vezane set-lopte kod 6-4, ali tada je Jastemska svojim odličnim forhendma osvojila četiri poena zaredom i stigla do preokreta.

In her debut at #WTAElitetrophy , D.Yastremska defeated D.Vekic and collected her first singles win at #Zhuhai . Congrats! @WTA #WETZ19 pic.twitter.com/4L6hEmTaQE

Vekić je na izmjeni strana svoju frustraciju izgubljenim prvim setom iskalila na reketu koji je slomila, no to joj nije pomoglo u nastavku dvoboja. Prvi “break” u čitavom dvoboju ostvaren je u petoj igri kada je Jastremska odličnim napadom forhendom realizirala break-loptu za vodstvo 3-2, a nakon što je Vekić u sljedećoj igri kod break-lopte propustila šansu za povratak u dvoboj, bilo je jasno kako više nema povratka za Osječanku.

Thanks for being with us this week! @DonnaVekic have finished her season after the loss to Yastremska at #Zhuhai today.

Best luck for 2020! @WTA #WTAEliteTrophy #WETZ19 pic.twitter.com/Tk5zUtUXr0

— WTA Elite Trophy (@WTAEliteTrophy) October 23, 2019