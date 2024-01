Đokoviću zadao udarac, a podizao ga ‘drugi otac’ slavnog Hrvata: ‘Drago mi je da je otišao od mene’

Autor: Ivor Krapac

O njegovom potencijalu pisalo se prije nego se probio u svjetski vrh, još više pogleda privukao je s dolaskom među prvih 10 na svijetu, zatim i u ‘Top 5’, no za 22-godišnjeg Talijana Jannika Sinnera još ništa nije bilo toliko veliko kao pobjeda nad Novakom Đokovićem na velikoj svjetskoj pozornici, u polufinalu Australian Opena, za ulazak u prvo finale u karijeri na nekom Grand Slam turniru.

Odličnom serijom u Melbourne Parku, Sinner je samo nastavio ondje gdje je stao na kraju prošle sezone, s dolaskom do završnog meča ATP Finala u Torinu i porazom od Đokovića u borbi za trofej, a zatim i predvodeći Italiju do naslova u Davis Cupu, između ostalog, i s pobjedom nad Đokovićem u polufinalnom ogledu Talijana i Srba.

Puno toga je mladi Talijan pokazao na završetku prošle sezone, nastavlja jako i u novoj godini, a ranije u karijeri, itekako mu je u njegovu igračkom razvoju pomogla i suradnja s iskusnim talijanskim stručnjakom Riccardom Piattijem, trenerom poznatim po poslu s Ivanom Ljubičićem, koji je zbog dugogodišnjeg zajedničkog puta postao kao drugi otac slavnom hrvatskom tenisaču.

Hj foi anunciado o rompimento entre o top10 🇮🇹Janik Sinner e o técnico 🇮🇹 Riccardo Piatti, conhecido pelo trabalho c/ gde nomes, entre eles Ivan Ljubicic, Borna Coric, Milos Raonic, Maria Sharapova, Richard Gasquet e Novak Djokovic. Ao q tudo indica, a decisão partiu de Sinner. pic.twitter.com/SaM43Pagcm — Tênis Para Além do Óbvio 🎾 (Alemzão) (@AlemTenis) February 17, 2022

Sinner otišao drugačijim putem

Piatti je u Sinnerovoj karijeri pomogao u postavljanju temelja za sadašnji nalet, no njihova suradnja došla je kraju, i to dosta neočekivano s obzirom na to da se činilo da su veliki zajednički rezultati tek pred njima. Prekid suradnje bio je objavljen preklani u veljači, nakon što je mladi Talijan do tada već došao do šest naslova na ATP turnirima i probio se među prvih 10 na svijetu, a kako je do toga došlo, Piatti je koji mjesec nakon završetka suradnje otkrio bez iznošenja teških riječi.









“Drago mi je da je odlučio otići od mene. Imam svoju filozofiju, svoje metode. Ako netko želi ostati sa mnom, onda mora prihvatiti moje metode. S 20 godina, možda je došlo do toga da želi pronaći novi put, otići na nove staze, to je dio života. Naravno, bio mi je dio obitelji, ali ne morate uvijek ostati sa svojom obitelji”, pričao je Piatti preklani u svojem istupu o završetku suradnje sa Sinnerom.

“Ponekad se dogodi da djeca požele na studij u inozemstvu pa onda odu. No, ako odluče ostati, moraju se pridržavati metoda koje ja zagovaram”, dodao je Piatti u tom svojem istupu, u razgovoru za RMC Info, kada je otkrio pozadinu završetka suradnje s mladim talijanskim tenisačem, tada još u naletu prema sadašnjim pozicijama.

Coach Riccardo Piatti & Jannik Sinner at #NextGenATP. These two are a dynamic duo! Bravo gentlemen! 🇮🇹🎾👍👍 pic.twitter.com/Xm6mZdDkqi





— Craig O’Shannessy 🇺🇦 (@BrainGameTennis) November 9, 2019

Sinner pronašao drugu ekipu

Nakon što je otišao od Riccarda Piattija, Sinner se okrenuo drugoj ekipi, koju sada predvode mlađi talijanski trener, 40-godišnji Simone Vagnozzi, nekadašnji tenisač, te iskusni Australac Darren Cahill. Njih dvojica su zaslužili priznanje za najbolje obavljeni trenerski posao na ATP Touru u protekloj sezoni, zbog suradnje s mladim Talijanom, s dodjelom priznanja u odabiru u kojem je bio zaobiđen Goran Ivanišević u svojoj uspješnoj suradnji s Novakom Đokovićem.

Riccardo Piatti, pak, nastavlja s poslom u svojem teniskom centru u talijanskoj Bordigheri, nedaleko od granice s Francuskom, u blizini San Rema na talijanskoj, a Nice i Monaka na francuskoj strani granice. Iskusni talijanski stručnjak se pritom nastavlja oslanjati na iskustvo koje je niz godina stjecao u suradnji s Ivanom Ljubičićem, a kasnije u karijeri radio je i s Bornom Ćorićem te s 18-godišnjom Petrom Marčinko, donedavno vodećom svjetskom juniorkom koja se sada probija u seniorskim vodama.