Đokoviću, zaboravi da si najveći, to nikad nećeš biti samo iz jednog razloga

Autor: Andrija Kačić Karlin

I u sportu ima mitomanije. One čudne, kad se isključuje logika a uključuje strast. Pitati Novaka Đokovića je li on najbolji sportaš svih vremena spada u to mitomansko ponašanje, možda je čak i samom Novaku bilo neugodno.

Ako već statistički možemo tvrditi da je Đoković najbolji tenisač svih vremena, raširiti se na raspravu je li najbolji sportaš ikada spada u domenu fantazije. Iako je on zacijelo “tu negdje”, ne da bi samo bilo pretenciozno tvrditi da je Novak najveći u povijesti sporta, već bi to bilo i s one strane razuma.

Ponajprije, toliko je kroz povijest nevjerojatnih sportaša s fantastičnim učincima da je bilo kakva usporedba bespredmetna. Iako takve usporedbe mediji vole, ali to je tek toliko da zapodjenu raspravu i dobiju na čitanosti i reklami.





Najveći je tenisač svih vremena, ali…

Pa, ponovimo, Đoković je u tenisu statistički došao do pojma najboljeg svih vremena. Iako i u tom zaključku neki vide rupe. Drugačiji je tenis bio nekad, a ima i onih koji govore da su postojala vremena kada je konkurencija na vrhu bila gušća nego u Novakovoj eri.

Sve je nebitno, brojke su tu. I neka ih. I. Nitko nema ništa protiv da se tvrdi kako je Đoković najveći tenisač svih vremena.

Ali, da je i najveći sportaš svih vremena. To je teško i dokazati i potvrditi. No, svojom pojavom i karizmom, da se razumijemo, pripada tom vrhul. Samo ne možemo ustvrditi je li najbolji od svih u svim vremenima.

Isto je i s drugim sportašima koje ćemo sad navesti, samo da bi vas podsjetili na one koji su dosegli vrhunce. Većina medija u tim svojim anketama kao „najboljeg svih vremena„ spominju Mohammeda Allija, legendarnog američki boksača koji je tri puta bio prvak u teškoj kategoriji i boksač koji je obilježio 20. stoljeće.

Ne samo sportski. Povijest ga je zapamtila i po tome što se borio za ljudska prava i što je odbio ići u rat protiv Vijetnama.

Nama je možda čudno kada se kao „najvećeg od svih„ spominje golfer Tiger Woods. Manje se čudimo kada se za najvećeg proglašava košarkaš Michael Jordan. Ili plivač Michael Phelps.









Da ne spominjemo gimnastičarku Nadiu Comaneci. Konkurencija za najboljeg svih vremena toliko je teška, zahtjevna, da ne velimo da je nemoguća u smislu da se mora izdvojiti samo jedno ime ispred svih drugih. U tim raspravama često se spominju tri nogometaša, Pele, Maradona ili Messi. Nogomet kao najpopularniji sport isto ima kandidate za najvećeg.

Nije to ni atletičar Usain Bolt, ni plivač Mark Spitz. Iako imaju tone olimpijskih medalja u svojim domovima. Jednostavno, najvećeg nema, ne može ga biti, pa to onda nije ni Novak Đoković.

Mitomanije se zaista valja kloniti. Uostalom, najmanje ide na ruku Novaku Đokoviću. Jedan je od najvećih u društvu gdje najvećeg nema!