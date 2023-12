Đokoviću se neviđeno naklonili, a jednu stvar ipak neće ganjati: ‘Moja žena to ne bi prihvatila’

Prije ulaska u 2024. godinu koja će za tenisače i tenisačice biti posebno izazovna zbog dodatnog velikog događaja, Olimpijskih igara u Parizu, Novak Đoković će se za napad na željeno zlato i na druge velike rezultate početi zagrijavati u Australiji, na tamošnjem United Cupu na kojem igraju reprezentacije.

Novi mečevi dolaze, ali tu je i još jedan pogled unatrag na 2023. od koje se opraštamo. Dala ga je španjolska Marca, koja je Đokovića počastila priznanjem za najboljeg međunarodnog sportaša u godini, a to je popratila naslovnicom svojeg tiskanog izdanja, s nekoliko riječi koje odskaču.

“Novak Đoković, kralj 2023.” piše ispisano velikim slovima.

Zahvalan na priznanju

Priznanje je dobio zbog svoje sjajne 2023., u kojoj je, između ostalog, slavio na tri od četiri Grand Slam turnira, na Australian Openu, Roland Garrosu i US Openu. Na travi Wimbledona bio je finalist, s porazom od Carlosa Alcaraza na posljednjoj prepreci, a sa svim svojim uspjesima, Đoković je sezonu završio na prvom mjestu na svijetu.

Tijekom 2024., očekuje se da će među jakim konkurentima ponovno biti i Rafael Nadal, koji se vraća na teren. Gledajući prema dugogodišnjem Đokovićevom rivalu, priznanje Marce je u Srbiji popratio tamošnji Mondo. “Kad Nadal ode do kioska, imat će što vidjeti! Španjolska je priznala – Novak je kralj 2023., ali i cijelog tenisa!” piše u naslovu Monda.

Đoković pričao o rivalstvu

Tu su i Đokovićeve riječi o rivalstvu, u kojem s Nadalom ima 59 odigranih međusobnih susreta, s vodstvom 36-godišnjeg Beograđanina s 30-29 u ukupnom omjeru. Dio te priče bio je i Roger Federer, koji se godinama također susretao s Đokovićem i Nadalom.

“Teško je biti bliski prijatelj s rivalom jer bliski prijatelji dijele dobre i loše stvari, tajne, a ako ste najveći rivali, ne osjećate se dobro kada o takvim stvarima pričate s njima. Vidio sam njih dvojicu više puta od mojih roditelja u posljednjih 15 godina. Imam veliko poštovanje prema njima zbog svega što smo prošli u našem rivalstvu. Kada sve završi i kada se spusti prašina, nadam se da ćemo sjesti i porazgovarati sasvim opušteno”, kazao je Đoković.

Pitali su ga i o jednom od rijetkih rekorda koji nije njegov. Radi se o Nadalovoj dominaciji na zemlji Roland Garrosa, s 14 trofeja u Parizu, dok Đoković u karijeri na pariškim zemljanim terenima do sada ima tri naslova. “Ne mislim da ću igrati do 50. godine, moja žena to ne bi prihvatila”, rekao je Đoković uz smijeh.

‘Sretan sam zbog svojih rekorda’

“Vidite, ja sam jako sretan zbog svojih rekorda, ne moram gledati na taj Nadalov, postoji puno povijesnih na koje sam ponosan, pa da moja karijera i završi danas”, kazao je Đoković.

Karijera ipak ide dalje. U novoj sezoni će 36-godišnji Beograđanin ići po nove pobjede, a podsjetimo, do sada u svojih riznici već ima rekordnih 24 naslova na Grand Slam turnirima.