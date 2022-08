ĐOKOVIĆU PRIJETI ŠAMAR OD KOJEG SE NEĆE LAKO OPORAVITI: Plaća ceh jer se nije cijepio, a ovo će ga baš zaboljeti

Iako se Novak Đoković priprema kao da će sutra sjesti u avion i zaputiti se prema Americi, njegov nastup na ovogodišnjem US Openu sve je dalje od stvarnosti.

Obje sjevernoameričke države imaju oštre COVID zakone koji izgleda kako neće biti promijenjeni do početka zadnjeg Grand Slame sezone, a Nole je poznat po svojim stavovima oko cjepiva te izgleda kako od nastupa na US Openu neće biti ništa.

Srbinovo ime je još uvijek na listi sudionika u New Yorku, ali tako je bilo s nekim drugim turnirima na kojima na kraju Đoković nije nastupio.

Bliži se ždrijeb

Ako ne bude promjena vezanih uz COVID-protokole do četvrtka u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu, za kada je zakazan ždrijeb, trostrukog osvajača US Opena neće biti u New Yorku, što bi uzrokovalo veliki gubitak bodova za nekad prvog tenisača svijeta.

Same agenda all over again.

Novak is called on to withdraw from the draw. If I were him, I would wait till the literally last moment to quit the tournament. That would be mine response to CDC "reviewing" travel conditions for 2-3 weeks.

USA, #LetNovakPlay!#NoleFam #Djokovic pic.twitter.com/JMkJ2NAQhf

— Wolfy (@BigBadWolfWolfy) August 22, 2022