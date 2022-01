ĐOKOVIĆU NOVA ŠANSA ZA POVIJEST? Mogao bi u Wimbledon, otkrilo se i kako

Autor: I.K.

Nakon što su mu se nedavno otvorila vrata nastupa na zemlji Roland Garrosa zbog toga što je sredinom prosinca bio zaražen koronavirusom i nedugo potom imao negativni nalaz, došla je još jedna obećavajuća vijest za Novaka Đokovića dok gleda prema nastavku teniske sezone.

Prvom tenisaču svijeta otvaraju se vrata nastupa na travi Wimbledona, a razlog leži u novom režimu ulaska u Veliku Britaniju za ljude koji nisu cijepljeni protiv koronavirusa, što vrijedi i za Đokovića. Taj novi režim predviđa da necijepljeni mogu ući u zemlju bez odlaska u obveznu karantenu ako obave PCR testiranje s negativnim nalazom prije dolaska u Veliku Britaniju i dva dana nakon što stignu na Otok.

Takav pristup necijepljenima omogućio bi Đokoviću da za vrijeme turnira može ući u Veliku Britaniju, no tek treba vidjeti kakva će biti pravila Wimbledona u odnosu na igrače i igračice koji nisu cijepljeni.

Donedavno vladala neizvjesnost

Situacija kakva je sada ipak je puno više obećavajuća za Đokovića u borbi za nove naslove na Grand Slam turnirima u nastavku sezone. Donedavno je ‘crveno svjetlo’ bilo upaljeno u Francuskoj i Velikoj Britaniji, no to se mijenja.

Ako ne bude nove promjene u narednim mjesecima, Đoković bi mogao igrati na crvenoj zemlji u Parizu i na travi u Londonu. Roland Garros se ove godine održava od 22. svibnja do 5. lipnja, a Wimbledon od 27. lipnja do 10. srpnja.

Čeka se New York

Roland Garros i Wimbledon bi Đokoviću ove godine mogli biti dostupni za igranje, a na ta dva turnira tražio bi pomak sa sadašnjih 20 naslova na Grand Slam razini. Po tome je i dalje izjednačen sa svojim velikim rivalima Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom na vrhu vječne ljestvice vlasnika titula na četiri najveća svjetska turnira.

U međuvremenu, Đoković će se nadati poboljšanju stanja koje bi mu moglo otvoriti nastup i na US Openu. Pravila u New Yorku su stroga, necijepljeni ne bi mogli igrati da se turnir održava danas, ali do početka ima još više od sedam mjeseci.

Ovogodišnji US Open je na rasporedu od 29. kolovoza do 11. rujna.