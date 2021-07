ĐOKOVIĆU JE ‘SVE PUKLO’! Srbija ostala bez upisane medalje, portali ga ‘razvaljuju’

Novak Đoković završio je nastup na ovoljetnim Olimpijskim igrama bez izlaska na teren u meču za broncu u mješovitim parovima u Tokiju! Đoković je morao odustati od nastupa u srpskoj kombinaciji s Ninom Stojanović, a nakon toga, do brončane medalje je bez borbe došla australska kombinacija Ashleigh Barty/John Peers.

Nakon ovakvog raspleta, Srbija nema tenisku medalju na koju od Đokovića računali u Tokiju. Službeni razlog odustajanja je ozljeda ramena, ali u to nitko ne vjeruje, već se pretpostavlja da se prvi tenisač svijeta i fizički i mentalno ‘slomio’ u završnici ovog turnira.

It was Novak Djokovic who withdrew from the match with a "right shoulder" injury. https://t.co/V6BL4z8QDC

— José Morgado (@josemorgado) July 31, 2021