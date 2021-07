ĐOKOVIĆU ĆE U FINALU WIMBLEDONA SUDITI – HRVATICA! Srpski navijači zabrinuti: ‘Hoće li biti pristranosti?’

Autor: F.F

Novaka Đokovića i Matea Berettinija čeka jedan dan odmora, a onda veliko wimbledonsko finale. Srpski tenisač lovi svoj 20. Grand slam trofej čime bi se izjednačio s Nadalom i Federerom.

Dok se tenisači odmaraju i pripremaju za meč, stigla je za njih vrlo važna informacija. Finalni meč Wimbledona sudit će – Hrvatica.

Poznati teniski novinar Michal Samulski otkrio je kako će meč suditi Marija Čičak.

Marija Cicak from Croatia will be the chair umpire of men’s singles final. #Wimbledon — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 10, 2021

Prva sutkinja na muškom finalu Winbledona

Velika je to čast za Mariju Čičak jer će time postati prva sutkinja u povijesti finala Wimbledona. Jedna je od poznatijih teniskih sutkinja, a od malih se nogu bavi raznim sportovima: od karatea, stolnog tenisa, rukometa i plivanja došla je do tenisa. Studirala je u SAD-u, a kasnije je postala teniska sutkijna. Već je jednom ispisala povijest kada je sudila muško i žensko finale u New Yorku 2015. godine.

Jednom je prilikom izjavila da na sudački posao ne gledao kao posao nego nešto u čemu uživa. Međutim, sprski navijači zabrinuti su zbog ove informacije, tako da su se već mogli pročitati komentari u kojima brinu o pristranosti:









“Hoće li možda postojati pristranost koja ne ide u korist sprskom igraču?”, upitala je jedna djevojka.

Congrats Eva Asderaki-Moore & Marija Cicak! 1st all-female chair umpire team to cover both #USOpen singles finals! pic.twitter.com/DifqdyTZwv — wta (@WTA) September 14, 2015







Vjerujemo da pristranosti neće biti jer će Marija, kao i svaki put do sada, odraditi fantastičan posao, a mi joj ovom prilikom čestitamo na povijesnom uspjehu!