‘ĐOKOVIĆU BI BILO LAKO VARATI’ Poznati trener iznenadio, ‘istina o njemu je sasvim drugačija’

Autor: I.K.

Novak Đoković je zbog ugrožavanja vlastite sezone odlukom da se ne cijepi protiv koronavirusa izazvao puno čuđenja, a među onima koji na Đokovićevo ponašanje gledaju drugačije, sa svojim riječima kojima je izazvao pažnju na Instagramu javio se Patrick Mouratoglou, poznati francuski trener.

Francuz je najpoznatiji po dugogodišnjoj suradnji sa Serenom Williams, američkom teniskom legendom, no detaljno prati i što se događa na muškom Touru. Đoković ondje ostaje velika tema i dok ne igra, kao što trenutno zbog odluke da se ne cijepi ne može biti u SAD-u, gdje do kraja tjedna traje veliki turnir u Indian Wellsu, a potom će morati propustiti nastup i na još jednom velikom turniru, u Miamiju.

Podsjetimo, Đoković je na početku sezone morao propustiti nastup na Australian Openu, poslije za njega neuspješne borbe u pokušaju da uđe u Australiju. Na koncu je poslan kući odlukom tamošnje vlasti, a u akciju bi se trebao vratiti ubrzo u dijelu sezone na zemljanim terenima u Europi, a usred svega toga, Mouratoglou za Đokovića kaže da ga ljudi nedovoljno dobro razumiju.

‘Prozivaju ga da nije autentičan, ali…’

‘Jedna od glavnih kritika drugih ljudi protiv Đokovića jest da nije autentičan. O njemu govore da se trudi biti voljen, da ne pokazuje svoju pravu osobnost. Međutim, ja vjerujem da je istina o njemu drugačija’, kazao je poznati francuski trener, uzimajući pogled velikog srpskog tenisača na cijepljenje kao primjer.

‘Mislim da bi nekome u poziciji kakvu ima Đoković bilo jako lako doći do liječnika koji bi mu stavio potpis na dokument da je cijepljen – iako nije. Ljudi nikada ne bi doznali’, iznio je Mouratoglou svoj stav.

‘Mogao bi igrati na svakom turniru’

‘Da to napravi, Đoković bi mogao igrati na svakom turniru, raditi štogod želi i naći se u poziciji da bude najveći svih vremena. No, nije to napravio. Odbio je varati, a njemu bi bilo lako varati i ne biti uhvaćen. Doći do liječnika u Srbiji i dobiti potpis na dokument, koliko bi njemu to bilo lako?’, dodao je poznati trener.

Mouratoglou je Đokovićevu autentičnost i nepopustljivost u stavovima pronašao i u jednom drugačijem primjeru. Istaknuo je da srpski teniski majstor ne prihvaća da se njegov lik nađe u videoigrama jer smatra da igranje nije dobro za djecu – zbog čega je odbio financijsku korist koju bi dobio od svojeg lika u igri.