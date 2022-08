ĐOKOVIĆI ZARATILI SA STARIM NEPRIJATELJEM: Teška provokacija, Jelena se javila, ‘jedan stav je najvažniji…’

Još uvijek nema konačnog odgovora kako će izgledati završetak ljeta u kojem Novak Đoković trenutno ne može na put na sjevernoameričku turneju na tvrdoj podlozi jer nije cijepljen protiv koronavirusa. Kako je više puta isticao, neće ni biti cijepljen protiv koronavirusa, a zbog toga, nema odlaska na turneju jer su pravila u SAD-u i Kanadi takva.

Đoković je morao odustati od dolazećeg ATP Masters 1000 turnira koji se u dolazećem tjednu igra u Montrealu, a za sada, ostaje prijavljen za ovoljetni Masters 1000 turnir u SAD-u, u Cincinnatiju, te za US Open koji počinje 29. kolovoza. Popisi prijavljenih igrača, na kojima je i dalje ime srpskog teniskog majstora, bili su tema rasprave u kojoj se Jelena Đoković na Twitteru ‘zakačila’ s profilom teniskog časopisa Racquet. Urednik tog časopisa je Ben Rothenberg, američki novinar na kojeg u Srbiji gledaju kao na neprijatelja s obzirom na njegove stavove u Đokoviću.

U novoj priči, u fokusu su pravila o necijepljenima protiv koronavirusa koja se odražavaju na dolazak na ovoljetnu sjevernoameričku tenisku turneju, s provokacijom na koju Đokovićeva supruga nije ostala dužna.

Sve je krenulo od tvita časopisa Racquet u kojem je stajalo: ‘Ne znam zašto se ovaj tip uopće prijavljuje za turnire s nadom da će zbog njega promijeniti pravila’. Bila je to reakcija na vijest da je Đoković otpao s popisa prijavljenih igrača za Montreal, ali bila je to i prilično teška provokacija jer se prijave odvijaju automatski, s obzirom na stanje na ATP ljestvici, a Ben Rothenberg i časopis Racquet to znaju. Zna to i Jelena Đoković, koja je na provokativnu objavu reagirala pitanjem je li to stvarno pravi međunarodni časopis koji piše o tenisu, uz iskaze nevjerice.

U nastavku ove prepirke na Twitteru, za sada zaustavljene jučer kasno navečer, Jelena Đoković upozorila je na prijavljivanje igrača koje se odvija automatski, a potom, od časopisa Racquet dobila je reakciju u kojoj se pita hoće li njezin suprug čekati s novim odjavama do posljednjeg trenutka – ili možda tek nakon što je već obavljen ždrijeb za turnir, s dodatkom da se to dogodilo uoči početka turnira u Indian Wellsu.

Ni na to Jelena Đoković nije ostala dužna, potaknuta riječima teniskog časopisa da bi bilo poželjno da srpski teniski majstor zauzme jasan stav time da se s dolazećih turnira povuče već sada, tjednima unaprijed.

‘Njegov najvažniji stav je da bude teniski šampion. Taj stav je i zauzeo. Stav je stav. S obzirom na to da ste teniski časopis, možda da se na to usmjerite u tjednima koji dolaze? Zauzmite stav. Budite ono što biste trebali biti, teniski časopis koji piše o tenisu’, napisala je Jelena Đoković braneći svojeg supruga.

His most important stand is to be a tennis champion. And he took it. I mean, a stand is a stand. Given that you are a tennis magazine- maybe focus on that in the weeks to come? Take a stand. Be what you are meant to be. A tennis magazine that writes about tennis 👍🏻









— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) August 5, 2022