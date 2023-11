Đokovićeva majka otvoreno: ‘Moji roditelji jesu katolici, ali su ih nekako odgajali partija i komunizam’

Iako mediji u Srbiji ne vole pisati o tome kako je majka Novaka Đokovića Hrvatica, u medijima u susjedstvu raspisali su se o tome, je li i kada je kršten Srpski tenisač.

O tome je pričala njegova majka Dijana u autorskoj emisiji Marine Rajević Savić 'Dok anđeli spavaju' na 'Sputnjiku', gdje je otkrila zanimljive detalje.





Roditelji Dijane Đoković su iz Vinkovaca, a ona je odrastala Srbiji, gdje je po prekomandi išao njen otac, a s njime i cijela obitelj pa je tako dio djetinjstva provela u Beogradu i Nišu.

Odgajao ih komunizam

“Moji roditelji jesu katolici, ali su ih nekako odgajali partija i komunizam.. Oni su se izjašnjavali kao Jugoslaveni. Mene nisu učili odmalena niti sam ja imala bilo što od toga da ja vjerujem u Boga niti smo mi slavili Uskrs, niti Božić.

Ja nisam mogla to prenijeti na svoju djecu jer ja to nisam imala, bit ću iskrena”, rekla je majka srpskog tenisača i otkrila kako je Novak Đoković zajedno sa bratom Markom kršten u svibnju 1992. godine i to na zahtjev Stanke, njihove bake, majke Srđana Đokovića.

"U Srđanovoj obitelji ni oni nisu bili kršteni, jer nisu mogli ili nisu smjeli se krstiti. Pokojna Srđanova majka Stanka je pred kraj života bila teško bolesna od raka kostiju i očekivalo se da umre. Ona je jako željela da pred smrt krsti djecu. Tako da smo mi svibnja '92 godine, kada je Novak imao pet, a Marko nije imao ni godinu dana, na kraju odlučili da se krstimo", otkrila je ona. Video pogledajte OVDJE.









Novak Đoković je svoju djecu, Taru i Stefana, krstio u Ostrogu, a obred krštenja vodio je patrijarh srpski Porfirije.