Đokovićeva majka Hrvatica otkrila obiteljsku tajnu, o njoj se pričalo 15 godina

Autor: Ivor Krapac

Novak Đoković se ove godine oprostio od Australian Opena ranije nego je naviknut, doživio je poraz od Jannika Sinnera u polufinalu, pa je ispalo da je Melbourne za prvog tenisača svijeta ovog puta bio bolna priča – iako ne toliko bolna kao ona iz pretprošle godine nakon što je u Australiju prvo došao i potom je deportiran zbog toga što nije cijepljen protiv koronavirusa.

Đoković je u Melbourneu bio sa svojom ekipom s kojom surađuje, predvođenom Goranom Ivaniševićem, no dok su hrvatski teniski velikan i drugi iz Đokovićevog stožera bili u Australiji, ondje nije bilo njegove najbliže obitelji. Nije bilo supruge Jelene, ona je izostala iz lože, a izostali su i drugi koji su uz Novaka često na najvećim svjetskim turnirima.

Srđan i Dijana Đoković, roditelji prvog tenisača svijeta, u Australiji su bili 2008. i lani, a njihov izostanak sada spominju portali u Srbiji, pišući o Dijaninim riječima kojima je riješena obiteljska tajna duga 15 godina. Sve je otkrio istup Đokovićeve majke koja potječe iz hrvatske obitelji, s područja Vinkovaca.

Govorila o drugačijem planu

“Ne idemo nikad, ne, ne, ne, to mi je jako daleko, ne”, govorila je Dijana Đoković o putovanju na drugi kraj svijeta u razgovoru za Sportal, sportsku stranicu srpskog Blica, u dokumentarnom filmu “Novak – Neispričane priče”, o putu prvog tenisača svijeta u životu i karijeri.

U Australiji su bili 2008., Đoković je tada osvojio svoj prvi od 10 naslova na Australian Openu, ujedno i prvu od svoje rekordne 24 titule na Grand Slam turnirima, a vratili su se lani, godinu nakon što je Đoković prvo bio zadržan pa potom deportiran po dolasku u Australiju, no uglavnom izostaju.

Dijana Đoković govorila je i o tom prošlogodišnjem povratku, na početku sezone koja je za Novaka bila sjajna nakon što ju je otvorio dolaskom do svojeg jubilarnog i rekordnog 10. naslova u Melbourne Parku. Kasnije je slavio i na još dva Grand Slam turnira, osvojio je Roland Garros i US Open, dok je na travi Wimbledona bio finalist.

Podijelila sjećanja

“Sjećanje na Australiju 2008. godine? Sada smo malo evocirali… Evo, 15 godina kasnije, da smo otišli sada opet da bismo bili s njim”, pričala je Dijana Đoković o prošlogodišnjem dolasku u Melbourne, a potom se dotaknula i dalekog putovanja kakvo ne pada lako.









“Pa dalek je put, daleka je zemlja i stvarno ,onako kada samo pomisliš da trebaš putovati jedno 25-30 sati, nije ti dobro, ali lijep je ugođaj jer je ovdje zima, a tamo je ljeto”, govorila je Đokovićeva majka čiji su obiteljski korijeni hrvatski, a o njima je svojedobno pričao Zdenko Žagar, Dijanin otac i Novakov djed, u razgovoru koji je objavila Nova.rs.

“Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda, govorio je Đokovićev djed.

‘Srbin nikad nisam bio’

“Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla. O Noletu tek da ne pričam. Njemu je i otac Srđan Srbin. Zapravo, pitanje je koliko ima i crnogorske krvi, ima tu malo mješavine”, govorio je Novakov djed Zdenko.

“Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko meseci zvala me jedna rođakinja koja živi u Vinkovcima pitati me gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome”, dodao je Đokovićev djed s majčine strane.