ĐOKOVIĆEV ‘HOTEL STRAVE’ IMA POTRESNU PRIČU: Javio se i najbolji Hrvat, ‘katastrofa je što su mu napravili’

Novak Đoković se tijekom nedavnog boravka u Australiji upoznao sa smještajem namijenjenim za ljude kojima je zabranjen ulazak u zemlju, s prijetnjom deportacije. Zbog prvog tenisača svijeta bila je skrenuta pozornost na sudbinu drugih koji žive u tom ‘hotelu strave’, kako bi se mogao opisati, s neizvjesnim odgovorom na pitanje što donosi sutra.

Đokovića u tom smještaju više nema, ali ostaju ljudi čije je priče približio kratki dokumentarni film koji opisuje kako to izgleda. Otkrivaju se svjedočanstva o tome kako se u Australiji postupa s ljudima koji su u tu zemlju došli pronaći spas.

Kako ta povijest i sadašnjost izgledaju, možete provjeriti – ovdje.

Kako se živi u tom smještaju namijenjenom ljudima koji žele u Australiju? Film je to približio iz perspektive jednog izbjeglice iz Bangladeša, koji je kazao da se radi o zatvoru koji je centar za torturu, a spomenuo je i da se ondje među zatvorenima našao i Novak Đoković.

‘Žao nam je zbog toga što je i on ovdje, ali pitamo sve, može li se dogoditi da ljudi misle o nama i bez dolaska slavne ličnosti?’, rekao je čovjek.

Novak Djokovic's detention in Australia recast a light on the country's 'sadistic' refugee laws, which left thousands of asylum seekers trapped for years in offshore camps facing violence, trauma and death.

Watch here: https://t.co/jaFnbdf150 pic.twitter.com/xYsxyZRDbx

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 1, 2022