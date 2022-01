‘ĐOKOVIĆA ŽELE SKLONITI, SVE SU MU NAMJESTILI’ Bivša tenisačica šokirala optužbama, evo u čemu je stvar

Autor: I.K.

Priča o Novaku Đokoviću i njegovom prisilnom propuštanju Australian Opena još uvijek izaziva reakcije. Svoj pogled na ovu priču imala je i bivša ruska tenisačica Jekaterina Bičkova, nekada 66. na svijetu, koja se danas bavi trenerskim poslom.

Razgovarajući za ruski Bookmaker Ratings, 36-godišnja nekadašnja tenisačica kazala je da je iznenađena tijekom zbivanja nakon što je Đoković rano u novoj godini sletio u Melbourne, ali nije mogao ostati u Australiji jer mu nije bila prihvaćena viza za ulazak u zemlju. Bičkova u tome vidi neobičnu stvar, a njezine riječi privukle su veliku pozornost i na srpskim portalima.

‘Ne vjerujem da igrač koji odlazi u Australiju s ciljem da osvoji Australian Open i sa sobom vodi svoju ekipu nije prikupio svu potrebnu dokumentaciju prije puta. Djeluje mi kao da je to bila neka igra, teško mi je točno znati što se dogodilo’, rekla je nekadašnja ruska tenisačica, dodajući i još jedan svoj bitni pogled na ovu situaciju.

‘Djeluje kao da su sve namjestili’

‘Čini li mi se da su mu sve ovo namjestili? Da, djeluje mi tako’, nastavila je Bičkova govoreći o Đokoviću.









Zbog čega bi se to dogodilo, Bičkova nije imala pouzdan odgovor, ali zna zbog čega bi prvi tenisač svijeta mogao biti ‘na zubu’ drugima. U pozadini priče vidi Đokovićevu ulogu u stvaranju novog udruženja tenisača, čime se sudara s interesom ljudi koji sada vode muški tenis.

‘Ne isključujem da ga žele otjerati u mirovinu’

‘Ulogu bi moglo imati što se bori za prava tenisača i stoji iza novog udruženja. Moguće je da ga žele skloniti, ne isključujem da ga žele otjerati u tenisku mirovinu. Ne tvrdim da se to definitivno dogodilo, ali to vidim kao mogućnost. Novak se bori protiv sustava, a to najčešće ne završava dobro, čak i za jake momke kao što je on’, smatra Bičkova.

