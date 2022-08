ĐOKOVIĆA SU HTJELI OTETI SRBIJI: Roditelji dobili nemoguću ponudu, ali onda je stigao oštar odgovor

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prije nego je postao jedan od najvećih u povijesti svojim uspjesima s reketom, Novak Đoković je svoj put prema vrhu gradio strpljivo još otkako je bio dječak. U jednoj fazi njegove priče, važnu ulogu imao je i hrvatski teniski velikan Nikola Pilić koji je s Đokovićem svojedobno radio u svojoj teniskoj akademiji u Muenchenu, a čvrsta veza ostala je i kasnije.

Iz Đokovićevih mlađih dana, iz puta prema vrhu, tu je i jedna druga priča. Nju je približio američki novinar Graham Bensinger, poznat po intervjuima s brojnim sportskim zvijezdama, koji je sa srpskim teniskim majstorom razgovarao preklani u Srbiji. Podsjetnik na taj razgovor stigao je ovih dana, objavom cjelokupne snimke koju je Bensinger pustio na vlastiti kanal na YouTubeu, a dio priče bila je i jaka ponuda koju je Đoković svojedobno imao za odlazak iz Srbije.

Ponudu su poslali Englezi, uvijek željni uspjeha u tenisu na bilo koji način, što je svojedobno dovelo i do priče kako bi voljeli da pod njihovom zastavom igra Osječanka Donna Vekić. U slučaju Hrvatice, to se nije ostvarilo, a isti rasplet bio je i s Đokovićem – iako je, kako se prisjetio srpski teniski majstor, ponuda bila jako ozbiljna.





‘Snimili’ ga na natjecanjima mladih tenisača

‘Srećom za nas, igrao sam stvarno dobro na međunarodnim turnirima za igrače do 12 i do 14 godina, a primijetili su me teniski agenti koji su išli po juniorskim turnirima. Tada smo dobili ponudu za promjenu državljanstva, da uzmemo ono britansko, mislim da mi je tada bilo 14 godina’, rekao je Đoković o svojoj vlastitoj, ali i obiteljskoj priči.

Ponuda je uključivala nešto i za njih, za oca Srđana i majku Dijanu.

‘Bio bi to sjajan posao’

‘Bilo je to vrlo primamljivo za moje roditelje, mogli su dobili poslove, a obitelj bi dobila kuću, bio bi to sjajan posao. Ne kažem da bi bilo loše da smo na to pristali, tko zna u kojem bi nas smjeru odveo put, ali mislim da je život sredio stvari onako kako je i moralo biti’, dodao je Đoković.

Novak nije htio ići

Srpski teniski majstor nije htio iz svoje zemlje u godinama dok je igrački rastao, ali kazao je da je u ovoj priči s Englezima sve puklo ponajprije jer je takva bila odluka roditelja. S obzirom na to da je Novak bio maloljetan, otac i majka ipak su imali glavnu riječ.

‘Bila je to uglavnom odluka mojih roditelja, da budem iskren. I ja sam bio uključen u razgovore, otpočetka na to nisam gledao kao na dobru opciju. Gledao sam na način da ne bih volio otići i živjeti u Engleskoj, gdje nisam znao nikoga. Htio sam ostati ondje gdje su mi bili prijatelji, škola, život, moja zemlja, moj jezik, sve mi je bilo ondje. Nisam imao osjećaj da bih tamo bio sretan’, dodao je Đoković, spominjući da roditeljima nije bilo lako s obzirom na to da su za uspjeh u tenisu bila potrebna i financijska odricanja.

‘Nešto smo morali žrtvovati. Ako sam ja htio ‘juriti’ uspjeh u teniskoj karijeri, onda su i oni morali ozbiljni razmotriti selidbu u London. Tata i mama ušli su u rizik, odbili su tu ponudu i ostali su ovdje’, rekao je Đoković u razgovoru s američkim novinarom u Srbiji.









Cjelokupni razgovor objavljen je – ovdje.