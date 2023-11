Đokovića razvlače u aferi zvijezda, Srbija u šoku: ‘Prati ga bivši FBI agent’

Novak Đoković u posljednjih nekoliko godina nije ostvario sve što je mogao na Grand Slam turnirima s obzirom na to da nije cijepljen protiv koronavirusa, zbog čega je lani propustio Australian Open i US Open. Dogodilo se zbog pravila o ulasku u Australiju i SAD za necijepljene, a srpski teniski as pritom posebno pamti australsku priču s obzirom na to da je ondje bio zadržan u smještaju namijenjenom migrantima nakon što je sletio u zemlju i planirao igrati na Australian Openu.

Na koncu je ipak bio deportiran i morao je napustiti Australiju, a sada, kako tvrdi New York Post, jedna priča povezana s necijepljenjem ga i dalje prati.





New York Post piše da je Đoković navodno predmet interesa proizvođača Moderna, a u toj priči, američki list tvrdi i da je prvi tenisač svijeta jedna od meta praćenja bivšeg agenta FBI-ja. NY Post piše i da Đoković nije jedini.

Nekoliko poznatih u igri

U ovoj priči, NY Post upleo je Đokovića u aferu zvijezda u kojoj američki list kao mete interesa spominje i Elona Muska, bogataša i poduzetnika u zadnje vrijeme najpoznatijeg zbog kupnje Twittera koji je potom dobio novo ime X, a navodno je zanimljiv i glumac Russell Brand.

Svi oni su u ovoj priči spomenuti zbog svojih stavova prema cijepljenju protiv koronavirusa, odnosno, zbog širenja utjecaja na druge da se ne cijepe.

Ovo je imalo i snažan odjek u Srbiji, s prenošenjem onoga što o Đokoviću pišu Amerikanci.









Uspio se vratiti

Među ostalima, u Srbiji o tome piše B92, spominjući što se zbiva u ovoj priči u koju je upleten i Đoković.

“Zbog toga su navodno zatražili izvještaj pod nazivom ‘Đoković, okrunjeni antiheroj poslije pobjede na US Openu”, prenosi B92 što se piše o ovoj aferi, u kojoj je u fokusu Moderna koja je jedan od partnera US Opena.

Đoković je sada u ovoj priči navodno u fokusu zbog svojeg stava o cijepljenju protiv koronavirusa, kako piše New York Post, a sve se događa nakon završetka sezone koja je za njega bila vrlo uspješna. Nakon lanjska dva propuštena Grand Slam turnira, ove sezone se uspio vratiti na sva četiri i slaviti na njih tri, na Australian Openu, na zemlji Roland Garrosa i na US Openu.









Završetak godine na vrhu

Pored toga, Đoković je bio i finalist Wimbledona, uz poraz od Španjolca Carlosa Alcaraza u pet setova u borbi za naslov, ali Alcaraza je ipak uspio nadmašiti u borbi za prvo mjesto na svijetu na kraju sezone.

Godinu završava na vrhu, što je za Đokovića osmi put u karijeri da je na kraju sezone prvi na ATP ljestvici, a time drži jedan od svojih velikih rekorda.