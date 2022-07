ĐOKOVIĆA PROZVALI HRVATOM, ŠOK ZA SRBE: Nevjerojatan ‘propust’ dogodio se uoči finala, evo tko je pogriješio…

Svi još pamtimo jednu situaciju od koje je prošlo pa i više od 10 godina. Na ATP Masters Series turniru u Kanadi Novaka Đokovića su zabunom proglasili Hrvatom, a on je kulerski ovako to objasnio…

“Hrvat, Srbin, zapravo je svejedno”.

A sad, uoči finala Wimbledona, dogodila se jedna slična situacija. Doduše ne od strane organizatora, već od strane Roland Garrosa koji je objavljujući informaciju o finalu Wimbledona zabunom stavio Đokoviću – hrvatsku zastavu.





Veliki šok za susjede

Naravno, uslijedila je eksplozija uvreda od strane srpskih navijača, pa su brzo ispravili veliku pogrešku.

“Mega propust! Đokovića predstavili kao Hrvata”, donosi Blic naslov o tom događaju.

“Stvarno mislite da je to slučajno? Počnite lijepo da nazivate stvari svojim imenom, to je provokacija”, neki od navijača i nisu to doživjeli kao slučajnost.

Uglavnom, evidentno je da Đokovića vole s obje strane granice, uostalom, majka mu dolazi iz Hrvatske i rado je viđen gost ovdje tako da nema razloga za “šokove”…

Novak Đoković je danas, podsjećamo, osvojio svoj sedmi Wimbledon i ukupno 21. Grand Slam turnir u karijeri. To mu je bilo 32. Grand Slam finale po čemu je apsiolutni rekorder.

Nadal vodi na listi, ima 22 naslova, a potom slijedi Đoković, a Federer je tek na trećem mjestu.