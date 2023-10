Đokovića navijač napao zbog odjeće, ali što je tek izveo drugi Balkanac

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Tenisači i tenisačice se na terenu često vole srediti i staviti na sebe nešto posebno, a to ponekad izaziva raspravu s argumentima ‘za’ i ‘protiv’.

Bilo je tako i ovih dana. Na Twitteru, danas X-u, jedan profil koji prati zbivanja na terenu potaknuo je druge da se javljaju sa svojim prijedlozima za najgore odjevne kombinacije dok se igra ili sprema za početak meča.





Sve je krenulo od Bugarina Grigora Dimitrova. Teniski as s Balkana je na jedan nastup izašao u trenirci koja je bila baš maštovita i jako upada u oko.

What is the worst tennis outfit ever? 🫣 pic.twitter.com/OgCLANuWcz — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 16, 2023

Bio je to početak slanja prijedloga za odjeću zbog kakve je bolje prekriti oči i to ne gledati, a jedan prijedlog ponudio je Novaka Đokovića s njegovim otmjenim izdanjem s trave Wimbledona.

Jednom navijaču sa španjolskom zastavom u profilu se otmjeni Đoković nije svidio. Navijač je sve popratio objavljujući ’emoji’ koji povraća, a imao je i dodatni komentar za 36-godišnjeg Beograđanina.

“Đoković je igrač koji ima sreće”, napisao je taj navijač sa španjolskom zastavom, s odlaskom u smjeru u kojem se osporava Srbinova kvaliteta na terenu.









This one 🤮 Btw Djokovic is a lucky Player 🙏 pic.twitter.com/IkJKAB0q33 — 🇪🇸⁶ (@Pabl0martingavi) October 16, 2023

U drugim komentarima, netko se sjetio Bethanie Mattek-Sands, 38-godišnje američke majstorice parova koja uvijek na sebe voli staviti nešto posebno.









U jednom velikom finalu je u to morao gledati Nikola Mektić, kada je Hrvat 2018. na US Openu s Poljakinjom Alicjom Rosolskom korak do naslova u mješovitim parovima doživio poraz od Mattek-Sands i Britanca Jamieja Murraya.

For the second straight year, Jamie Murray lifts the #USOpen mixed doubles 🏆. Alongside Bethanie Mattek-Sands, the 🇬🇧 triumphs 2-6, 6-3, 11-9 over Nikola Mektic and Alicja Rosolska on Arthur Ashe Stadium. Read More ▶️ https://t.co/1PDIcBRwow pic.twitter.com/qJcyRhHzXS — ATP Tour (@atptour) September 8, 2018

Bio je tu i jedan podsjetnik na Dominika Hrbatyja, nekad vodećeg slovačkog tenisača, koji je bio glavni adut svoje reprezentacije u porazu od Hrvatske u finalu Davis Cupa 2005. u Bratislavi, kada su hrvatski reprezentativci slavili prvi od dva trofeja u tom velikom natjecanju.

U to vrijeme, Slovak je u nastupima na ATP Touru znao pokazati nezaboravni detalj na leđima, ispod ramena, kao što je to napravio 2005. na US Openu.

Forgotten Tennis History: Dominik Hrbaty’s 2005 US Open kit pic.twitter.com/WLnK2uCO98 — Stephen (@slomo_delpo) June 23, 2023

Puno zanimljivih igrača i igračica je kroz godine prošlo terenom, a mnogi su se pokazali i s onim što su stavili na sebe, izazivajući reakcije na način da se dosta toga dugo pamti.