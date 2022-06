ĐOKOVIĆA MUČIO TENISAČ KOJI JE GLUMIO AUTO: U jednom trenutku je stadion zanijemio zbog Srbina

Puno teže nego se očekivalo, Novak Đoković je na početku ovogodišnjeg puta na travi Wimbledona našao put do pobjede nad Soonwoom Kwonom, vodećim tenisačem Južne Koreje, 81. na svijetu. Đoković je svoj prvi korak napravio u četiri seta, sa 6:3, 3:6, 6:3, 6:4, a time je napravio i nešto posebno jer sada ima najmanje 80 dobivenih mečeva na svakom od četiri Grand Slam turnira.

Pobjedom nad 24-godišnjim Korejcem, srpski teniski majstor prošao je prvu od potrebnih sedam prepreka prema željenom sedmom naslovu na travi Wimbledona, na kojem brani lani osvojenu titulu. Sveukupno bi slavio četvrti put zaredom s obzirom na to da je do kraja odlazio i 2018. i ’19., dok 2020. turnira nije bilo zbog koronavirusa, a sve što se pred njim otvara donosi Đokoviću veliku motivaciju.

Nešto veliko ima već sada. Prije Đokovića, nitko drugi u teniskoj povijesti u muškoj ili ženskoj konkurenciji nije došao do barem 80 dobivenih mečeva na svim Grand Slam turnirima.

Srpski teniski majstor je na ovogodišnjem početku na travi Wimbledona imao rješenje za protivnika koji je prilično zanimljiv, ne samo zbog stvari koje može ponuditi na terenu. U Južnoj Koreji se o njemu pričalo jer je svojedobno bio sudionik tamošnjeg izdanja ‘Masked singera’, a kako je uoči meča protiv Đokovića približio Ben Rothenberg, poznati američki novinar, Kwon je tada kao masku imao nešto što izgleda kao auto koji je tužan, sa suzama u očima.

