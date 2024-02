Đokovića je srušio, a u Srbiji ga sad hvale: Evo što ih je toliko oduševilo kod nove zvijezde

Autor: Ivor Krapac

Nije valjao Roger Federer, ne valja Rafael Nadal, u posljednje vrijeme se tu i tamo na portalima u Srbiji udara riječima po mladom Španjolcu Carlosu Alcarazu, ali u jednom od drugačijih slučajeva, došlo je do toga da za jednog jakog rivala Novaka Đokovića bude i pohvale u Srbiji.

To je zaslužio Jannik Sinner, 22-godišnji Talijan koji je prošlog tjedna u polufinalu Australian Opena svojom pobjedom srušio Đokovićeve nade u 11. naslov u Melbourne Parku, a kasnije je pobjedom protiv Danila Medvedeva u finalu došao i do najvećeg naslova u dosadašnjem tijeku karijere. Sinnera je pohvalio portal Kurir, a to je napravio ističući skromnost mladog talijanskog igrača dok priča o svojem napretku na ATP ljestvici. Tu nije spomenuo napad na Đokovića, koji je sada prvi, što je dobilo odjek.

“Ja sam miran, radim na tome da ostvarim svoje snove. Moj san je oduvijek bilo osvajanje Grand Slam turnira, sada znam kakav je osjećaj i radimo na tome da ponovno dođemo do toga. Sada je za mene najbolja stvar vraćanje na teren i nastavak s poslom. Puno je razlike između prvih pet na svijetu, između prva tri i potom broja jedan. Za sada sam broj četiri. Prvi cilj je da idem naprijed malim koracima. U međuvremenu, približavamo se poziciji broj tri”, rekao je Sinner, a prenio je Kurir.

Utrka se nastavlja

U borbi na vrhu, Đoković je nakon završetka Australian Opena i dalje na prvom mjestu ATP ljestvice, s 9855 bodova, a slijede Alcaraz s 9255, Medvedev s 8765 i Sinner s 8310 bodova. Za napad na Đokovića za sada još ima vremena, iz kuta gledanja mladog Talijana nedugo nakon proslave naslova u Melbourneu.

Dolazak do titule izgradio je sa sedam dobivenih mečeva, prvih pet bez gubitka seta, a zatim s težim poslom u polufinalu protiv Đokovića i u završnom dvoboju na turniru, kada je izveo preokret nakon dva seta zaostatka protiv Medvedeva. Naslov na Australian Openu je za 22-godišnjeg Talijana 11. u karijeri na Touru, najveći do sada.

U Melbourne Parku je svima pokazao zbog čega je nova teniska zvijezda, a polufinalnom pobjedom nad Đokovićem zaustavio je veliki pobjednički niz 36-godišnjeg Beograđanina na Australian Openu. Taj niz je trajao 2195 dana, s Đokovićevim naslovima iz 2019., ’20., ’21. i prošle godine te s propuštenim izdanjem turnira iz 2022., kada je bio deportiran iz Australije zbog toga što nije cijepljen protiv koronavirusa.