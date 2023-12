Đoković želi nemogući podvig: ‘Zašto ne, mogu ja to napraviti’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Godinu koja nam polako odlazi Novak Đoković završio je na vrhu. U narednoj godini planira nastaviti istim tempom, a to će mu pokušati otežati njegov veliki rival Rafael Nadal koji se vraća nakon ozljede.

Đokoviću je 2024. zadnja šansa da ostvari ovaj jedinstven podvig, a to je Golden slam, osvajanje svih Grand slamova plus olimpijsko zlato koje mu fali u bogatoj kolekciji.

Ove sezone Srbin je osvojio tri Grand Slam turnira. U finalu Wimbledona zaustavio ga je Carlos Alcaraz. Svjestan je i sam da je to podvig koji bi značio definitivnu potvrdu najboljeg svih vremena.

Velika stvar

“Je li prije godinu, dvije ili pet godina bilo realno razmišljati o osvajanju tri od četiri Grand Slama? Ljudi su mislili da nije, ali ja sam vjerovao da je moguće. Jer poznajem sebe. Ako sam psihički i fizički dobro, moguće je to ostvariti” započeo je.

Zatim nastavlja: “Ne želim da zvuči bez poštovanja prema drugim tenisačima, jer uvijek pazim na njih. Postoje tisuće onih koji se bore za svaki Grand Slam. Znam tko sam, vjerujem u sebe i to me je dovelo do ovih visina.”

Novak je ostao bez medalje na Igrama u Tokiju, a jedina medalja u četiri sudjelovanja na Olimpijskim igrama bila mu je bronca iz Pekinga 2008. godine.