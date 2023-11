Đoković zaradio basnoslovnu svotu, a i Ivanišević omastio brk

Novak Đoković nastavlja ispisivati povijest bijelog sporta, kada je u nedjeljnom ATP finalu u Torinu, dosta lagano pobijedio domaću nadu Jannicka Sinnera s 2:0 u setovima i tako po sedmi put osvojio završni turnir sezone.

Nagradni fond turnira bio je jako izdašan, a zanimljivo je kako je Đoković onemogućio Sinnera da osvoji najveću moguću nagradu u povijesti tenisa.

Naime, Sinner je za sudjelovanje na turniru i mečeve po skupinama dobio 325.500 dolara, pobjeda u svakom od njih donijela je narednih 390. tisuća dolara, a pobjeda u polufinalu donijela mu je još 1.105 milijuna dolara. Nagrada za pobjednika u finalu iznosi 2.201 milijun dolara tako da je 22-godišnji Talijan mogao zaraditi 4.8 milijuna dolara.

Sretan i Goran

No Đoković je pobijedio Sinnera i odnio novac u finalu pa je tako Nole na ATP finalu zaradio ‘samo’ 4.41 milijun dolara, a zanimljivo je kako su jedan igrač drugome izbili mogućnost maksimalne zarade, Sinner je naime pobijedio Srbina u prvom kolu.

