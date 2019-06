ĐOKOVIĆ ZAGRMIO NAKON KRAVALA NA GRAND SLAMU! Srbin se žestoko obrušio na organizatore!

Austrijanac Dominic Thiem plasirao se u finale Roland Garrosa nakon što je u polufinalu svladao prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića sa 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 nakon dvodnevne borbe koja je trajala ukupno četiri sata i 20 minuta.

Meč koji je u petak prekinut zbog kiše pri vodstvu Thiema 6-2, 3-6, 3-1, nastavljen je u subotu u podne i bio još jednom prekinut zbog kiše. Thiem je kod 5-4 u petom setu propustio dvije meč-lopte, ali je ostao čvrst i realizirao treću meč-loptu u 12. igri.

Đoković je nakon meča bio ogorčen.

“Iskreno da vam kažem, ne znam što je taktika u ovakvim uvjetima, pogotovo u petak. To je stvarno preživljavanje, ubaciti jednu loptu više od protivnika u teren i pronaći način za osvojiti poen”, rekao je Đoković.

Upitanje potom razgovara li se o uvjetima prije izlaska na teren i postoji li neki postupak koji se primjenjuje?

“Nema… Iako, ovisi. Ako je u pitanju jaka kiša, pljusak, logično je da se zatvara zato što ne žele štetu na terenu i naravno, to je nešto što odgađa meč. Što se tiče vjetra, tu nema preciznih pravila, meni je delegat jučer rekao da se igra dok god neki predmet ne uleti na teren i ne postane opasno po ljude i igrače. U prvom gemu meča uletio je kišobran i zamalo ozlijedio čovjeka na tribinama. Od mene je bio tri metra, nisam znao da je kišobran tako opasan u tim uvjetima”, kaže Đoković.

Komentirao je dva prekida svojeg polufinalnog meča.

“Oni su tako odlučili, ali znate što, vi morate uzeti u obzir i veličinu ovog turnira. Za njih je odgađanje meča za jedan dan nešto što je ogroman trošak. Tako da tu ima mnogo više biznisa nego sporta. Nije im to prioritet i ne samo u tenisu, nego u svim komercijalnim, globalnim sportovima, puno se više pažnje usmjerava na vrijednost ulaznice nego na to kako se igrači osjećaju na terenu. Ali dobro, to je tako kako je, prihvaćam to, moram, dio sam sporta koji volim i igram na profesionalnom nivou. Nije ni prvi ni posljednji put ni meni ni nekom drugom igraču da je dio takve situacije”, zaključio je Đoković.