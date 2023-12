Đoković za poraz pokupio veliki novac, ne štede tamo za spektakle

Prije nego počne nova teniska sezona, zagrijavanje se dogodilo tamo gdje se na sportu ne štedi, u Saudijskoj Arabiji. Na spektaklu na terenu zaigrali su Novak Đoković i Carlos Alcaraz, rivali iz svjetskog vrha, a pobjeda je pripala mladom Španjolcu. 20-godišnji Alcaraz slavio je s 4:6, 6:4, 6:4, uz odluku u napetoj završnici meča.

Đoković se u trećem setu uspio vratiti u egal nakon što je gubio s 3:1, no potom ga je skupo stajao izgubljeni servis kod 4:4. Alcaraz je došao do ključne prednosti, a svoju šansu iskoristio je bez muke na servisu za pobjedu.

Za mladog Španjolca je to bio dobar uvod u sezonu protiv srpskog velikog rivala, kojeg pamti po pobjedi u finalu Wimbledona tijekom ljeta.

Carlos Alcaraz wins the exhibition match in Riyadh against Novak Djokovic! 🇪🇸 pic.twitter.com/aMHHXWkNQm

Za Alcaraza je pobjeda bila vrijedna dok traje zagrijavanje za novu sezonu, a jaki test dobro je došao i Đokoviću. Uskoro će misli biti okrenute igranju u Australiji, zaključno s Australian Openom čije je dolazeće izdanje na rasporedu od 14. do 28. siječnja.

Meč je za obojicu bio i unosan. Tu je bio iznos od milijun eura za svakoga samo za nastup na spektaklu u Saudijskoj Arabiji.

Poslije dvoboja su padale i lijepe riječi. “Tenis je u dobrim rukama”, bio je Đokovićev kompliment na račun mladog Španjolca.

“Tennis is in good hands” 🗣









Novak Djokovic speaking highly of Carlos Alcaraz and his future in the sport at the Riyadh Season Tennis Cup. pic.twitter.com/PsORHJfBFe

