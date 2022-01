ĐOKOVIĆ UZVRAĆA UDARAC: Srbin sprema milijunsku tužbu protiv Australije

Nakon što je vodio i izgubio pravnu bitku protiv Australije, Novak Đoković po pisanju britanskih medija u suradnji sa svojim odvjetnicima sprema milijunsku tužbu protiv te države.

Kako se saznaje Novak sprema tužbu zbog načina na koji je prvi reket svijeta tretiran tijekom 11 dana u Melbourneu, na koje pravni savjetnici i obitelj Novaka Đokovića imaju velike pritužbe.

Podsjetimo, Đokoviću su odbili vizu na ulasku u Australiju, i onda je krenula njegova saga u kojoj je na kraju izgubio spor protiv države zato što je predstavljao rizik po tu državu.

Loš tretman

“Poznato je da Novak i njegova obitelj smatraju kako je bio loše tretiran tijekom karantene u hotelu u Melbourneu. Njegova majka je otkrila kako je soba bila puna buba. Držali su ga kao zatvorenika”, navodi izvor blizak Đokovićevom zastupniku za britanski Sun.

Australian minister of immigration Alex Hawke invokes his ministerial powers to cancel the visa of Serbian tennis player Novak Đoković on the basis that he travelled to the country without a vaccine, breaking health and good order laws. pic.twitter.com/6h2tWQkyTD

— Matthieu Demikratis (@BremondMatthieu) January 14, 2022