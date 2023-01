ĐOKOVIĆ URLAO NA IVANIŠEVIĆA: Srbin opet totalno ‘poludio’, ‘ne mogu, ubilo me’!

Novak Đoković je i dalje u napetoj borbi na Australian Openu, nešto sa samim sobom, nešto s protivnicima, nešto i s ozlijeđenom zadnjom ložom koja predstavlja problem, a u svemu tome, slavni Srbin ipak je došao do polufinala.

U četvrtfinalu je pokazao što zna u pobjedi u kojoj mu puno nije mogao Rus Andrej Rubljov. Najveći favorit turnira slavio je sa 6:1, 6:2, 6:4, time je nastavio svoju borbu za jubilarni 10. naslov u Melbourne Parku, no nije moglo proći bez drame kakve u Đokovićevim mečevima obično ima, i to bez obzira na rezultat.

Protiv Rubljova je rezultat bio baš uvjerljiv u prva dva seta, ali u jednom trenutku u drugoj dionici ovog meča, srpskog teniskog majstora naljutilo je što je poteškoće stvarao vjetar.

Đoković se pritom iskalio s porukom prema svojem ‘boksu’ na tribinama, riječi su išle u smjeru trenera Gorana Ivaniševića, s porukom velikom hrvatskom teniskom asu što se to događa na terenu.

“Ne mogu, vidiš li?” zaurlao je Đoković.

“Ne mogu, ubilo me!” dodao je u tom naletu bijesa koji se događao rano u drugom setu.

Uspio se ipak vratiti u normalu, u uvjerljiva prva dva seta, prije nego je sve dovršio u trećem.

One set away from a 44th Grand Slam semifinal 🙌@DjokerNole leads Rublev 6-1 6-2. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/JBZUn46D8y

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023