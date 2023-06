Đoković urlao na Ivaniševića, a onda mu poručio: ‘Ali želim zahvaliti posebno svojoj stijeni, osobi koja me najviše podržava!’

Autor: Ivan Lukač

Novak Đoković ispisao je novu stranicu povijesti sporta. Đoković je u finalu Roland Garrosa s 3:0 (7:6, 6:3, 7:5) u setovima pobijedio Norvežanina Caspera Ruuda (24) i tako je došao do 23. Grand Slam naslova u karijeri.

Nakon osvajanja prestižnog turnira Đoković je imao emotivno obraćanje navijačima, obitelji i svima koji su ga podržavali. Među njima je bio i njegov trener i prijatelj Goran Ivanišević.

Imao je Srbin ponovno svoje "scene" pa je u prvom setu urlao na Gorana i pitao ga što da radi. Međutim, to je već dobro poznata situacija, a čini se da to deranje pomaže Novaku jer je ponovno stigao do pobjede.





Emotivni Novak

Ipak nakon svega Đoković se emotivno zahvalio Ivaniševiću: “Znam da sam zahtjevan i težak, pogotovo na dnevnoj bazi. Ali želim zahvaliti posebno svojoj stijeni, osobi koja me najviše podržava i koja zna što sam sve prošao i što prolazim svakodnevno.”

Zahvalio se i obitelji: “Hvala mojoj obitelji, hvala svima. Znam što sam vam svima radio, znam koliko sam vas mučio. Hvala vam što me poštujete i cijenite. Moja djeca su ovdje, uvijek se trudim da nešto novo kažem, da izvuku neku inspiraciju iz svega. Nadam se da uživaju. ”

A onda poslao jaku poruku za mlade ljude: “Želim poslati poruku svakoj mladoj osobi, imao sam 7 godina kada sam sanjao o Wimbledonu. Osjećam da imam moć kreirati svoju sudbinu. Osjećam to svakim dijelom svog tijela. Poruka je, budi u sadašnjosti, uzmi stvari u svoje ruke, stvori svoju budućnost.”

Zahvalio se i svima koji su navijali za njega na putu da i službeno postane najbolji svih vremena.