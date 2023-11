Đoković učinio glavnog rivala nemoćnim, Srbin napada novi veliki naslov

Novak Đoković igrat će u finalu završnog turnira sezone na ATP Touru, a završnicu u Torinu izborio je pobjedom protiv svojeg sadašnjeg najvećeg rivala, mladog Španjolca Carlosa Alcaraza, kojeg je ovom prilikom učinio nemoćnim. Bilo je 6:3, 6:2 za 36-godišnjeg Beograđanina poslije samo sat i pol igre, u izdanju u kakvom se čini da će Đokoviću teško pasti da je kraj sezone toliko blizu.

Za Đokovića ostaje još jedan korak u Torinu, a probat će ga napraviti u nedjeljnom finalu protiv Jannika Sinnera, domaćeg aduta. Nakon što je pokazao previše za 20-godišnjeg Španjolca, Srbinu slijedi ogled s 22-godišnjim Talijanom koji je izborio finale s polufinalnih 6:3, 6:7(4), 6:1 protiv Rusa Danila Medvedeva.

Novi dvoboj Đokovića i Alcaraza bio je sasvim drugačiji nego dva jako napeta meča koje su odigrali tijekom ljeta, prvo u finalu Wimbledona, kada je Španjolac slavio u pet setova, a zatim u finalu ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju, tada s 5:7, 7:6(7), 7:6(4) u Đokovićevu korist.

Srbin je pobjedom nad Alcarazom u Torinu došao do svojeg devetog finala u karijeri na završnom turniru sezone na ATP Touru, a tražit će sedmi naslov.

