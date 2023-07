Đoković u meču od dva dana do četvrtfinala: Dodig i Krajicek ispali s Wimbledona

Iako su imali dosta problema s vremenom na ovogodišnjem All England Clubu, turnir se polagano primiče svom kraju, a teže nego što se očekivalo Novak Đoković izborio je četvrtfinale u dvodnevnom meču protiv Poljaka Huberta Hurkacza.

Novak je do pobjede došao s 7:6 (6), 7:6 (6), 5:7, 6:4 u setovima i u četvrtfinalu Wimbledona suparnik će mu biti Andrej Rubljov.

“Čestitam Hubertu, odigrao je odlično, ali nije imao sreće. Ne sjećam se kad sam se osjećao tako jadno na reternu poslije njegovih nevjerojatno jakih i preciznih servisa. Ima sjajan servis, jedan od najboljih na svijetu i teško ga je pročitati.

Odgovara mu igrati na brzoj podlozi kao što je trava. Nisam uživao, ali u najvažnijim trenucima jučer i danas bio sam pravi. Imao sam i sreće da dobijem taj prvi set, mogao je meč otići u posve drugom pravcu”, izjavio je nakon pobjede Nole.

Ispao još jedan Hrvat

Na žalost ponedjeljak nije bio dobar za našeg predstavnika Ivana Dodiga, koji je izgubio meč u par s Austinom Krajcekom od američko-južnoafričke kombinacije Robert Galloway – Lloyd Harris.

Meč je otišao u tri seta, u prva dva i do tie-breaka 6-7 (5), 7-6 (3), da bi u trećem Dodig i Krajcek pali i izgubili s 6-1 od Roberta Gallowayja i Lloyda Harrisa.

Robert Galloway / Lloyd Harris won their match vs Ivan Dodig / Austin Krajicek at Wimbledon, 6-7 (5-7), 7-6 (7-3), 6-1 pic.twitter.com/RDv2v2MBP3









— TennisONE Scores (@T1App_Scores) July 10, 2023