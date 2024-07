Đoković se srušio na terenu u Hrvatskoj: Mesić, Hrvati i turisti gledali u Srbina

Sprema se za Olimpijske igre i sredinom tjedna je već došao u Pariz, pritom se malo i zabavio, a zbog gustog rasporeda, Novak Đoković ovog puta nije mogao skočiti do hrvatske obale u tjednu u kojem se igra najstariji i sada jedini hrvatski ATP turnir, Croatia Open u Umagu.

Rano u karijeri, Beograđanin je u Umagu bio kao igrač, kasnije je dolazio kao posjetitelj, a u posebnom sjećanju ostaje jedan meč dok je bio u borbi za umaški trofej. Bilo je to protiv Švicarca Stana Wawrinke, tada također igrača koji je tek dolazio na veliku tenisku scenu.

Đoković i Wawrinka su prije sada već 18 godina išli jedan na drugog u finalu, a bio je to meč koji je za Srbina donio stresne trenutke s obzirom na to da je zbog problema s disanjem glavinjao na terenu. Na koncu, u jednom trenutku u ‘tie-breaku’ prvog seta je i pao na teren, a kako se pokazalo, nakon toga za njega više nije išlo dalje. Meč je bio završen Đokovićevom predajom kod 6:6 u prvom setu finala, prije nego je mogao biti završen ‘tie-break’.

Do tada, pune tribine gledale su napetu borbu Đokovića i Wawrinke, a onda, domaće ljude i hrvatske goste koji su s tribina pratili meč zatekla je scena da Đoković pada na teren i nakon toga više ne može u nastavak borbe za umaški naslov. Sve je pratio i tadašnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, a za srpskog teniskog majstora koji je ranije ove godine proslavio 37. rođendan, nesretnim krajem tog finala nestala je najbolja prilika da tijekom velike karijere bude upisan i kao pobjednik na najstarijem hrvatskom ATP turniru.

Prije finala iz srpnja 2006., Đoković je u Umagu igrao i u dvije prethodne godine, s jednom pobjedom u tri meča dok je još bio tinejdžer. Posljednji nastup imao je 2007., u godini u kojoj je proslavio 20. rođendan. Tada je došao kao treći tenisač svijeta i bio je glavni favorit za naslov, međutim, neočekivani kraj dogodio se već u drugom kolu, u borbi za četvrtfinale, kada ga je u srpskom dvoboju zaustavio Viktor Troicki.

Sveukupno, omjer pobjeda i poraza u glavnom ždrijebu u Umagu je za Đokovića bio 6-4, što je skroman učinak ako se uzme u obzir da se na veliku tenisku scenu probio jako mlad. Mogao je napraviti više na najstarijem i sada jedinom ATP turniru u Hrvatskoj, no ovako, s terena se nekako najviše pamti scena u kojoj je pao na zemljanu podlogu središnjeg stadiona u kompleksu Stella Maris, nakon čega za njega nije bilo nastavka u finalu protiv Wawrinke.

