Đoković totalno izgubio glavu, ovakav prizor se čak i od njega rijetko viđa

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U napetim mečevima dok su tenzije visoke, Novak Đoković zna pokazati dio svojeg karaktera koji je lako ‘zapaljiv’, a bilo je tako i na putu do teško izborene pobjede protiv Danca Holgera Runea u prvom kolu na ATP Finalu u Torinu. Đoković je u meču završenom iza ponoći slavio sa 7:6(4), 6:7(1), 6:3, trebalo mu je tri sata i šest minuta, a pobjedom je ostvario svoj važni cilj.

Na kraju sezone završit će na prvom mjestu na svijetu, no do toga nije išlo bez problema tijekom dvoboja s Runeom. U jednom trenutku rano u trećem setu je sasvim izgubio glavu. Dogodilo se nakon što je ispustio rani ‘break’ prednosti u odlučujućoj dionici meča, u kojoj se Rune vratio u egal nakon što je gubio s 2:0, no potom je 36-godišnji Beograđanin ipak riješio stvar dolaskom do novog ‘breaka’.





Nakon što je ispustio raniju prednost u trećem setu, Đoković je razbijao rekete pun bijesa, bilo je i gaženja, s prizorom kakav se rijetko viđa čak i kada sasvim izgubi mirnoću.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Uspio se podignuti

Poslije tog trenutka pada, Đoković se u nastavku ipak uspio podignuti i pobjedom je osigurao završetak godine na prvom mjestu na svijetu osmi put otkako je na Touru, što je jedan od rekorda u njegovoj velikoj karijeri.

8-TIME YEAR-END WORLD NUMBER ONE 👑 2011

👑 2012

👑 2014

👑 2015

👑 2018

👑 2020

👑 2021

👑 2023 Another record again for Novak Djokovic. pic.twitter.com/CLrM3b5rcg — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 12, 2023







Poslije pobjede, Đoković je pričao o emotivnoj večeri. “Ispričavam se svima koji su ovo sve gledali. Stvarno je bilo puno emocija, pritiska, tenzija”, rekao je, a odao je i priznanje Runeu koji ga je jako namučio.

“Ovo me podsjetilo na neke naše ranije mečeve. Igrali smo već dosta puta i jako mi je drago što sam večeras dobio”, rekao je 36-godišnji Beograđanin.









U nastavku puta u skupini, Đoković će nastojati osigurati ulazak u polufinale u Torinu u društvu u kojem su i domaći adut Jannik Sinner te Grk Stefanos Tsitsipas.

Sinner je u svojem prvom meču u skupini razveselio Talijane sa 6:4, 6:4 protiv Tsitsipasa.