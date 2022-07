ĐOKOVIĆ SLAVIO SA SRBIMA: Pogledao i prema Hrvatskoj, jednu inspiraciju ne zaboravlja

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon što su ga u njegovom Beogradu čekali satima, Novak Đoković večeras je došao na proslavu svojeg sedmog naslova na travi Wimbledona pred okupljenom rijekom navijača u glavnom gradu Srbije. Đoković je već naviknut na velika slavlja, a nakon ovog, bit će puno vremena i za opuštanje s obzirom na to da nije poznato gdje će sljedeće igrati.

Ta priča uskoro će doći u prvi plan. Pod upitnikom su nastupi u SAD-u ako se ne promijene pravila za dolazak necijepljenima protiv koronavirusa, no dan nakon nove pobjede u Wimbledonu, prioritet je ipak bilo slavlje, uz isticanje jedne inspiracije koju Đoković ima u velikanu rođenom u Hrvatskoj.

Ne prvi puta, 35-godišnji srpski teniski majstor pričao je o Nikoli Tesli, ovog puta i s posebnim povodom nakon što je upravo jučer bila obilježena 166. godišnjica rođenja velikana rodom iz Smiljana.





‘Puno je simbolike’

‘Puno je simbolike ovih dana, godišnjica sa suprugom, finale, godišnjica rođenja velikog Nikole Tesle, koji je za mene zvijezda vodilja…’, bile su Đokovićeve riječi po povratku kući.

‘Danas je simbolika ta što smo se okupili prije 11 godina preko puta i zaista je to bio vrhunac moje karijere, osvojiti Wimbledon prvi put, postati broj jedan na svijetu prvi put i onda način na koji su me ljudi ovdje dočekali, obilježili uspjeh sa mnom, ljudima iz mojeg okruženja koji su tu. Sanjao sam da će se to ponovno ostvariti i eto, ostvarilo se večeras’, dodao je 35-godišnji Beograđanin.

Pričao i o – inatu

Đoković je u Beogradu ponovno slavio kao nekad, prisjećajući se i dana proslave s reprezentacijom, a istaknuo je i još jedan posebni motiv. ‘Upravo je to taj neki srpski inat, ta volja za životom, pobjedom. Jučer sam dok sam davao intervjue za američku televiziju pokušavao objasniti što je to srpski inat, ali nema riječi kojom se to prevodi na engleski jezik. To je otprilike nešto što simbolizira i označava duh našeg nebeskog naroda, koji u svim sferama života ustraje, pokazuje srce i volju kad je najteže. I zapravo, takva nam je sudbina da moramo prolaziti kroz trnoviti sud, ali tko zna zašto je to dobro, uvijek postoji svjetlo na kraju tunela, vi ste to svjetlo’, poručio je Đoković svojim okupljenim navijačima.

Đoković na balkonu: Taj inat je nešto što simboliše duh našeg nebeskog naroda https://t.co/Ru8Mygl931 — TV N1 Beograd (@N1infoBG) July 11, 2022









Sjetio se i Australije

Na povratku kući, Đoković se prisjetio i njemu bolne priče koju je na početku sezone prošao uoči Australian Opena, bez mogućnosti nastupa na turniru jer je iz zemlje bio deportiran zbog toga što nije cijepljen protiv koronavirusa. O toj bolnoj priči govorio je i njegov trener Goran Ivanišević, hrvatska teniska legenda, a spominjanje Australije je u Beogradu izazvalo negodovanje.

Više volim navijanje nego da se čuje ‘ua’, nastavljamo dalje… Kršćanski je praštati, a mi smo kršćani, gledamo, praštamo, samo Bog zna i ljudi oko mene što se tu događalo, ne bih sada pričao o tome da ne djeluje da se žalim. To je sve utjecalo na ovaj trenutak sada, motiviralo me i inspiriralo da se vratim na staze stare slave, da se borim za najveće trofeje u sportu. Imao sam tri od četiri Grand Slama prošle godine, hvala vam puno’, pričao je Đoković o boljim i lošijim trenucima, dodajući da je velika beogradska proslava bila u igri i lani.

‘Odat ću vam malu tajnu, bila je jedna ideja da se nađemo poslije US Opena prošle godine, ali zato, evo ove godine, uzimajući u obzir sve okolnosti, ovaj trofej ima dodatni značaj i vrijednost za mene i za ono što me čeka u budućnosti’, rekao je Đoković na slavlju u svojem gradu.