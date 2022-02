ĐOKOVIĆ SE VRATIO U STILU: Novak je ostvario toliko potrebnu pobjedu

Napokon se Novak Đoković vratio onome što radi najbolje na svijetu, a to je da igra tenis, što je i napravio danas u prvom kolu ATP turnira u Dubaiju, gdje je s 2:0 pobijedio Lorenca Musettija.

Svi su jedva čekali vidjeti Noleta ponovno na terenu, ali mnogi su se i pribojavali kako će izgledati Srbin nakon cijele Australske problematike.

No Novak je oduševio, za sve mu je bilo potrebno sat i 13 minuta igre, a u sljedećem susretu igrat će protiv boljeg iz meča Hačanov – De Minaur.

Kontrola meča

Novak je već u prvom setu odigrao dominantno, napravio je break kod 3:1, i set riješio u svoju korist za samo 36 minuta sa 6:3 u gemovima.

U drugom setu Đoković je napravio break kod 1:1, ali se Talijan ipak nije dao pa je skoro došao do breaka, ali neuspješno, pa je Đoković bez puno stresa susret priveo kraju.

Couldn’t have asked for a better reception back on court 🙏🏼 #DDFTennis #NoleFam

📸: Karim Sahib pic.twitter.com/fEhcyYBCfD









— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 21, 2022