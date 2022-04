ĐOKOVIĆ SE TJEŠI NAKON ŠAMARČINE: Na terenu stigao udarac, a jednog velikog upitnika više nema…

Prvi dio sezone prošao je daleko od željenog za Novaka Đokovića. Nakon što na početku godine nije mogao igrati na Australian Openu zbog zabrane ulaska u zemlju, prvi tenisač svijeta igra rijetko, a na tek drugom ovogodišnjem turniru pretrpio je neočekivani rani udarac. Đoković se oprostio od zemlje Monte Carla porazom od Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine već na startu, a nakon što ga je Davidovich Fokina iznenadio sa 6:3, 6:7(5), 6:1, tu je ipak bila i jedna utjeha za 34-godišnjeg Beograđanina.

Objavljen je popis igrača za ovogodišnji Roland Garros, a na njemu, kao svjetski broj jedan, Đoković predvodi sve koji su se prijavili. Za njim, tu su i dvojica velikih konkurenata koji trenutno prisilno pauziraju. Danil Medvedev i Rafael Nadal su izvan stroja zbog ozljeda, zbog čega im pripreme za Grand Slam turnir na pariškoj zemljanoj podlozi neće biti idealne. U Nadalovom slučaju, još uvijek je neizvjesno kada će se oporaviti od ozljede rebra, dok Medvedev pauzira nakon operacije kile.

Ruska i španjolska teniska zvijezda trebat će hvatati formu u kratkom razdoblju prije početka Roland Garrosa, s prvim danom glavnog turnira 22. svibnja. Potraga za pravom formom čekat će i Đokovića, koji će na pariškim zemljanim terenima biti u lovu na naslov bez jednog od svojih dugogodišnjih velikih rivala, što se zna već sada.

Dok će se čekati rasplet situacije u slučaju Medvedeva i Nadala, stigla je potvrda da Roger Federer propušta Roland Garros u svojem oporavku od puno problema s koljenom. Veliki Švicarac trebao bi se vratiti u drugom dijelu sezone, a ove godine u Parizu neće biti u društvu u kojem se, među ostalima, nalaze i vodeći hrvatski teniski muški aduti. Na zemlji Grand Slam turnira u glavnom francuskom gradu zaigrat će Marin Čilić i nedavni povratnik Borna Ćorić, koji je propustio najveći dio prošle i početak nove sezone zbog ozljede ramena.

Roland Garros entry list:

– Federer and Nishikori the only top 100 players out;

– Kyrgios (still) in

– Five players using protected rank: Wawrinka, Coric, Bedene, Chardy and Ballazs pic.twitter.com/Ak0QkaKBDv

— José Morgado (@josemorgado) April 12, 2022