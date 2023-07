Đoković nije štedio nestašnu zvijezdu: Izbila i tučnjava, drama kod slavnog Hrvata

Autor: Ivor Krapac

Novak Đoković je u pobjedničkim danima na terenu postao poznat kao lako ‘zapaljiv’ kada stvari ne idu kako je zamislio. U takvim prilikama zna se dogoditi bacanje ili lom reketa, za što je nedavno u finalu Wimbledona zaradio kaznu u porazu od Carlosa Alcaraza koji je za 36-godišnjeg Beograđanina bio jako bolan. Zna biti i Đokovićevog verbalnog napada na ljude koji meč prate u njegovu ‘boksu’, u čemu je često na meti Goran Ivanišević, koji je na takve stvari već naviknut.

S velikim srpskim tenisačem ponekad nije lako, a tu crtu svojeg karaktera znao je pokazati i jako mlad, prije svih najvećih uspjeha na terenu čime je snažno istaknuo kandidaturu za najvećeg svih vremena.

Dio iskustva sa Srbinom dok je trajao Đokovićev igrački rast približio je Cosmin Georgescu, bivši rumunjski tenisač koji u karijeri nije napravio puno, a današnju tenisku legendu pamti dok su obojica bili jako mladi.





Tražili svoj put kod Pilića

U tim vremenima, Đoković i Georgescu su zajedno bili u teniskoj akademiji Nikole Pilića u Njemačkoj. Radili su s Pilićem, gradili su svoj put u suradnji sa slavnim hrvatskim tenisačem iz doba Jugoslavije, kasnije uspješnim trenerom, ali bilo je prilike i za opuštanje.

Razgovarajući za Pro Sport u svojoj domovini, Georgescu je otkrio kako je to izgledalo dok je zajedno bio s Đokovićem u Pilićevoj akademiji.

“Bio sam s Đokovićem prvi put u životu u baru u Münchenu. S Noletom sam popio prvu čašu alkohola. Bio je stariji, već zreliji. Odveo me u jedan bar, počastio me koktelom i rekao: ‘Za mojeg dobrog rumunjskog prijatelja!’ Bilo je to moje prvo iskustvo dok sam se pokušavao priviknuti na život u Njemačkoj. I to prvo s Đokovićem”, opisao je bivši rumunjski tenisač.

Iskustvo s današnjom velikom zvijezdom bilo je posebno za Georgescua. Zajedno su bili u sobi, zbližili su se kao cimeri, a Rumunj je približio kako je to tada izgledalo.

“Bilo je i druge djece, i iz Hrvatske i iz Srbije, čak i Rusa”, prisjetio se Georgescu, a u godinama dok je bio s Đokovićem u teniskoj akademiji Nikole Pilića, pamti i odnos danas velike srpske zvijezde s drugim tenisačem koji je postao zvijezda, Latvijcem Ernestsom Gulbisom, svojedobno 10. na svijetu.

U slučaju Gulbisa, karijera nije postala tako velika kako je obećavao njegov potencijal. Latvijac je bio previše nestašan i svojeglav, okrenut i drugim stvarima mimo tenisa, a nedostajala mu je i prava glad za uspjehom s obzirom na to da je dolazio iz bogate obitelji.









S njima uvijek napeto

S Đokovićem i Gulbisom u tim godinama nije bilo mira, kako je ispričao Cosmin Georgescu.

“To su dva različita lika, Đoković i Gulbis. Potpuno su različiti, ali kada su obojica bili na terenu, nitko ih nije mogao izvaditi do nakon šest do osam sati treninga u danu. Lomili su rekete, svađali se, udarali, uvijek su se ‘hvatali'”, prisjetio se bivši rumunjski tenisač koji je u tim godinama bio blizak s Đokovićem.

“Igrali su set za setom, bili su ambiciozni kakvi se rijetko sreću, ponos, ambicija, odlučnost… Igrali su toliko da su padali s nogu”, zaključio je Georgescu.