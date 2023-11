Đoković se okrenuo Ivaniševiću, a onda neočekivana reakcija Hrvata

Novak Đoković s Goranom Ivaniševićem u svojem ‘boksu’ ide dalje na novom velikom turniru, ovog puta na završnici sezone na ATP Touru, s dolaskom do finala u Torinu. Đoković je to napravio uvjerljivom pobjedom nad 20-godišnjim Španjolcem Carlosom Alcarazom, svojim sada najvećim rivalom, a iako meč nije bio previše napet što se rezultata tiče jer je završilo sa 6:3, 6:2, napetosti ipak nije nedostajalo.

Najviše se osjetila u jednom trenutku u kojem Đoković nije osjetio svoj napon snage i nije imao pravi odgovor na Alcaraza. Španjolac mu je zabio dva asa u nizu, na što se Srbin okrenuo prema svojoj ekipi, ukazujući na to da traži rješenje.

Od Ivaniševića je stigao neočekivani savjet, koji je podsjetio na igračke dane hrvatskog velikana terena. Za Đokovića je imao poruku da baci reket i da se smiri, ali kako se pokazalo, veliko izbacivanje emocija ovog puta nije bilo potrebno s obzirom na to da je 36-godišnji Beograđanin sve držao pod kontrolom.

Đoković je ostao miran i završio je meč bez puno komplikacija. Ovog puta nije bilo ‘pucanja’ kakvo se dogodilo ranije u Torinu, u dolasku do pobjede sa 7:6(4), 6:7(1), 6:3 protiv Danca Holgera Runea u prvom kolu u skupini, u meču koji je trajao tri sata i šest minuta.

Đoković je tada rekete gazio i tako ih uništio, bilo je to na način koji se od njega rijetko viđa, a rijetko se baš takvo razvaljivanje reketa moglo vidjeti i od Ivaniševića dok je igrao.

Suradnja Đokovića i Ivaniševića sada bi mogla donijeti novi plod, još jedan veliki naslov za Srbina, ovog puta s poslom koji obavljaju u Torinu.

