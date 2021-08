ĐOKOVIĆ RAZVESELIO HRVATE: Prvi tenisač svijeta otkrio i nešto jako zanimljivo

Autor: G.I.Š.

Novak Đoković ispraćen je na Olimpijske igre u Tokiju kao glavna zvijezda srpske reprezentacije, a interes za prvi reket svijeta u Japanu bio je velik među sportašima u selu.

Đoković na veliku žalost naših susjeda nije ostvario naumljeno i iz Tokija se vratio bez osvojene medalje, i uz veliko razočaranje srpske javnosti.

Nakon ispadanja Nole je bio i podosta na udaru svjetskih medija zbog njegovog ponašanja tijekom meča protiv Alexandera Zvereva u polufinalu, a još više protiv Pabla Carrena Buste u borbi za broncu. Sada se napokon i oglasio sam Đoković.

Vidimo se u Parizu

Tako je Đoković na svom Instagramu napisao:

“Bila mi je velika čast predstavljati Srbiju na Olimpijskim igrama. Žao mi je što to posebno iskustvo nije završilo jednom od medalja za mene, ali to me čini još motiviranijim za daljnji rad i povratak u Pariz još jači za 3 godine. Želim sreću našim sportašima koji se i dalje bore za medalju! Navijamo za Srbiju”, rekao je Novak, i dao naslutiti kako karijeru ne namjerava privesti kraju bar naredne tri godine.

Čestitke zlatnim Hrvatima

Đoković se u pričama na Instagramu osvrnuo na svoje olimpijsko iskustvo u Tokiju, a tu su bile i čestitke osvajačima zlata. Među njima, pljesak prvog na svijetu zaslužili su Nikola Mektić i Mate Pavić, pobjednici u muškim parovima, sa slavljem u hrvatskom finalu protiv Marina Čilića i Ivana Dodiga.