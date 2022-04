ĐOKOVIĆ PUKNUO OD SMIJEHA NA PITANJE: ‘Ovakvo pitanje još nikad nisam dobio’, evo što je odgovorio

Novak Đoković poslije neuspješnog povratka u Monte Carlu ipak se najbolje osjeća u svom vlastitom dvorištu, pa je danas najavio Srbija open u Beogradu koji će sigurno pokušati osvojiti.

“Činjenica je kako sam u Monte Carlu bio dosta nespreman i fizički i igrački. To sam znao. Fale mi mečevi”, izjavio je o posrtaju u Kneževini Đoković i najavio kako će poslije Beograda spremati se za Madrid i Rim.

Đoković je pozdravio sve na turniru u Beogradu, te rekao kako je to grad gdje se miješaju kulture na raskršću istoka i zapada, a onda ga je nasmijao novinar iz Slovenije s čudnim pitanjem.

Mislio na psa

“Vi ste najbolji igrač svih vremena. Nas u Sloveniji zanima vaša strana kao čovjeka. Što ste, na primer, jučer razmišljali prije spavanja”.

Na to je Đoković prasnuo u smijeh i zatim odgovorio.

“Dobro pitanje. Nisam nikad dobio ovakvo pitanje. Jako zanimljivo. Imao sam nešto više problema zaspati. Obično zaspim ranije, ali imao sam dosta misli u glavi. Razmišljao sam kako da ne ozlijedim našeg psa koji spava između nas, da ga ne prikliještim. Radio sam vježbe disanja koje radim prije spavanja, da umirim misli. Onda sam zaspao i probudio se zdravo i živo”, rekao je Đoković koji će svoj prvi meč na Serbia Openu igrati u srijedu.

