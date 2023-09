Đoković prošao muku zbog ratovanja protiv Srbije: ‘Nisam mogao vjerovati kako nas uništavaju’

Novak Đoković tu i tamo zalazi u istupe mimo sporta, a dok je gostovao na američkom NBC-u 5 kod novinara Grahama Bensingera, jedan takav istup imao je govoreći o bombardiranju Srbije kojim je NATO reagirao na nasilje režima Slobodana Miloševića na Kosovu.

Bombardiranje se dogodilo 1999., Đoković je tada bio 12-godišnjak, a na to razdoblje iz svojeg djetinjstva vratio se u istupu iz sadašnje perspektive, nakon što je postao velika sportska zvijezda.

Pritom je iskazao nevjericu zbog napada snaga NATO-a bombama na Srbiju.

“Kako je moguće da se velike države udruže i da bombardiraju jednu malu, s bespomoćnim ljudima na ulicama i da jednostavno sve uništavaju? To nisam mogao razumjeti, nisam mogao vjerovati. Nema nikakvog opravdanja za rat, nema nikakvog opravdanja za bombardiranje, za ubijanje nekoga, za uništavanje nečijeg doma… To je najgora vrsta okrutnosti”, rekao je Đoković.

“To je mene jako naljutilo, a i sve u Srbiji. Ožiljci tih emocija, tog bijesa, i dan danas postoje u svima nama iz Srbije”, dodao je.

Unatoč tome, veliki srpski sportski as kazao je da je s vremenom naučio i kako oprostiti.

Novak Djokovic recalls living through Serbian bombings as a child and responding with forgiveness today. Much more from the top-ranked tennis star tonight after Big Game Sunday Night on In Depth with @GrahamBensinger. pic.twitter.com/UT9cUcJaFZ

— NBC DFW (@NBCDFW) September 25, 2023