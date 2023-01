ĐOKOVIĆ PROŠAO ‘HOROR’ PRIČU, SADA SE SVE OKRENULO: Lani ‘nadrapao’ i Hrvat, novost je mnoge iznenadila

Godina dana napravila je veliku razliku na dijelu turnira kojima počinje nova teniska sezona. Po običaju, mnogi poznati igrači i igračice prve mečeve imaju u Australiji, a ove godine, za sve je došlo olakšanje zbog toga što je uoči Australian Opena u prvom planu tenis, s pripremom za prvi Grand Slam turnir u godini.

Lani su stvari stajale drugačije. Uoči velikog turnira u Melbourneu vladala su stroga pravila zbog suzbijanja širenja koronavirusa, dok je sada, kako je približio direktor Australian Opena Craig Tiley, stanje potpuno različito, s praćenjem trendova koji su utjecali na promjenu prošlogodišnjeg strogog režima u Australiji.

Koliko je sada sve novo u usporedbi s lanjskim stanjem? To govore riječi direktora turnira da ove godine nema obveznog testiranja, a s obzirom na to, moglo bi se dogoditi da na Australian Openu u akciji budu i zaraženi tenisači i tenisačice.

To se ipak ne preporučuje. Tiley je kazao da je za igrače, igračice i osoblje turnira bolje ne ići na teren ako se ne osjećaju dobro, međutim, stroga pravila kakva su vladala lani ove godine nisu aktivirana za vrijeme australskog teniskog ljeta.

Kako su približili lokalni mediji, donoseći Tileyjeve riječi, neće biti zabrane nastupa čak i ako dođe do pozitivnog nalaza nakon testiranja na COVID-19.

Players who have tested positive for COVID-19 will be allowed to play at the @AustralianOpen, Tennis Australia Chief Executive Craig Tiley has confirmed.

The decision falls in line with Victorian local requirements and isolation rules | #AusOpen pic.twitter.com/Kvw4rxABk9

— 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) January 9, 2023