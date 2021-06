ĐOKOVIĆ PRONAŠAO SVOG ‘JEDINOG NAVIJAČA’ I UČINIO GA BOGATAŠEM! Taj reket već sad vrijedi oko 300.000 kuna!

Novak Đoković je nakon sjajnog preokreta slavio u finalu Roland Garrosa protiv Stefanosa Tsitsipasa 3:2, a finale će posebno u sjećanju ostati malom navijaču Noleta. Naime, završetkom meča Đoković je poklonio mladom navijaču svoj reket.

Dječak se zove Tom i kroz cijeli meč je navijao i davao savjete prvom reketu svijeta, a to mu je Đoković i zapamtio. Nakon poklona srpskog tenisača, mali navijač gotovo se rasplakao.

Majka dječaka na Instagramu je zahvalila Noletu i poručila: “Najbolji trenutak Roland Garrosa u životu mog djeteta. Hvala ti Novače za trenutak koji će mu zauvijek biti u sjećanju!”

Osnivač i izvršni direktor ‘Goldin’ aukcija, Ken Goldin za Yahoo sport je izjavio kako taj reket vrijedi između 25 i 35 tisuća dolara, dok Ezra Levin direktor investicijiske platforme ‘Collectible’, smatra da taj reket već sada vrijedi više od 50 tisuća dolara!

Naravno, cijena reketa će samo rasti, a mladi navijač mogao bi zaraditi bogastvo.

Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title-winning racket to a young boy.

