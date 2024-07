Đoković privukao hrvatske blizance pod srpsku zastavu: Oduševili za Hrvatsku, onda se sve okrenulo

Autor: Ivor Krapac

Olimpijska godina koja nam uskoro donosi okupljanje sportaša i sportašica u Parizu je za nekadašnji hrvatski dvojac u konkurenciji parova daleko od planova i ciljeva kakvi su se otvarali. Sada na rubu prvih 150 na svijetu na ATP ljestvici igrača parova, vojvođanski Hrvati Ivan i Matej Sabanov nisu imali realnu šansu za dolazak na popis srpskih olimpijaca za nastup u Parizu, a u odnosu na planove koje su imali igrajući pod srpskom zastavom, nisu do sada ostvarili ono čemu su se nadali.

Sve se dogodilo nekoliko mjeseci nakon što su blizanci Ivan i Matej oduševili igrajući za Hrvatsku na ATP turniru u Beogradu, kada su na zemljanim terenima glavnog grada Srbije osvojili svoj prvi i za sada jedini naslov na ATP Touru. Rođeni u Subotici, u klupskim nastupima bili su važni aduti Teniskog kluba Osijek, a na turnirima su se uglavnom probijali na Challengerima prije velikog uspjeha na tadašnjem Serbia Openu u travnu 2021.

Slavili su na turniru na kojem je glavnu riječ imao Novak Đoković sa svojom obitelji, a nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2021. pozornost je izazvalo da subotički Hrvati više neće igrati pod hrvatskom zastavom već dalje idu nastupajući za Srbiju. Na srpskim portalima je u prvi plan tada došla uloga Novaka Đokovića u ovom ‘transferu’, a o Đokoviću i njegovoj pomoći pričao je i jedan od dvojice blizanaca.

Ivan and Matej Sabanov are this year’s winners in the doubles Serbia Open 2021!#SerbiaOpen #SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/TX6QXqSLZf — Serbia Open Official (@SerbiaOpen2022) April 24, 2021

U Hrvatskoj nikako do reprezentacije

Đokovićeva riječ puno znači, a još više znači konkretna pomoć, o čemu je govorio Matej Sabanov. “Potpora Novaka Đokovića nešto je što se ne može opisati riječima. On je naš uzor oduvijek, osoba je kojoj se divimo tijekom naših karijera. Njegova podrška znači nam jako puno”, kazao je svojedobno za Jutarnji list.









“Svaki njegov savjet izuzetno je vrijedan za naše karijere i velika nam je čast što imamo prilike učiti od takvog tenisača. Trenirali smo kod njega, pružio nam je najbolje moguće uvjete, i to je ono što nam je zaista trebalo”, dodao je Matej Sabanov spominjući kako im je srpski teniski as izašao ususret.

U Srbiji je postojala mogućnost i dolaska do reprezentacije, s obzirom na to da je karijeru završio veliki as parova Nenad Zimonjić, no Ivanu i Mateju još nije pošlo za rukom probiti se do nacionalnog ‘dresa’ koji nisu mogli dohvatiti igrajući za Hrvatsku. Biti ispred olimpijskih pobjednika Nikole Mektića i Mate Pavića ili ispred olimpijskog srebrnog Ivana Dodiga, to je ipak bila nemoguća misija.

Težak put do uspjeha

Za mnoge koji traže svoj put na međunarodnoj teniskoj sceni, put do uspjeha je težak i pun odricanja jer puno putovanja uzima vrijeme, a ono važnije, košta i puno novca, pa nije lako složiti financijsku konstrukciju prije nego se ostvari pravi rezultat. Tako je bilo i za vojvođanske Hrvate koji su dugo igrali pod hrvatskom zastavom, prije nego su 2021. prešli pod onu srpsku.









Tražili su se na manjim turnirima, prvo na razini ITF Toura, kasnije na ATP Challengerima, a nakon velikog uspjeha u proljeće 2021. na ATP turniru u Beogradu, najviše pamte još jedno finale s ATP Toura, 2022. na zemljanim terenima američkog Houstona, kada nisu napravili završni korak na turniru, no ipak su se mogli pohvaliti lijepim uspjehom.

U travnju pretprošle godine imali su svoje najbolje plasmane na ATP ljestvici tenisača parova. Matej je bio na 72., a Ivan na 75. mjestu, dok je za obojicu sada situacija lošija. Izjednačeni su na 153. poziciji poretka igrača u konkurenciji parova na ATP Touru.

Putokaz za dalje

Uspjeh iz Houstona je za hrvatske blizance pod srpskom zastavom bio pravi putokaz za dalje, imali su i lijepi plasman na ATP ljestvici, no onda se za Ivana i Mateja sve okrenulo u za njih lošijem smjeru. U međuvremenu, najveće uspjehe ostvarili su s dva naslova na Challengerima, preklani u rujnu u rumunjskom Sibiuu i prošle godine u ožujku u američkom Wacu, dok na ATP turnirima više nije bilo tako dobrog rezultata.

Sada se Ivan i Matej nadaju novom uzletu, a novo podizanje tražit će u drugom dijelu sezone u kojoj su im za sada najveći uspjesi došli s četiri zajednička polufinala na Challengerima. Dva od ta četiri polufinala bila su u Hrvatskoj, u Zadru i Zagrebu, gdje su bili u akciji pod srpskom zastavom, nakon što su svoj najveći uspjeh na turnirima ostvarili na ATP turniru u glavnom srpskom gradu, kada su igrali pod hrvatskom zastavom.

Tako su se stvari okrenule za hrvatske blizance, a spominjala se pritom i uloga Novaka Đokovića kojem su bili zahvalni na savjetima i na drugoj podršci dok su se pripremali za turnirske nastupe.