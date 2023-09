Đoković pričao o ispadu i o srpskom junaku: ‘Čuo sam da je dobar čovjek, jako voli Srbiju’

Čak i u meču u kojem je uvjerljivo slavio, sa 6:1, 6:4, 6:4 protiv Amerikanca Taylora Fritza u četvrtfinalu US Opena, Novak Đoković nije uspio zadržati mirnoću od početka do kraja.

Izljev emocija o kojem se najviše govori dogodio se u trećem setu. Netko na tribinama, kako je kasnije otkriveno, Srbin, počeo je slaviti još za trajanja poena, viknuo je da je loptica vani, a taj uzvik ‘aut’ izbacio je Đokovića iz takta.

Razgovarajući s novinarima, Đoković je objasnio zbog čega nije uspio zadržati mirnoću.

“To je utjecalo na mene i stiglo je iz lože u kojoj su sjedili neki moji prijatelji, ali ne znam tko je točno vikao”, rekao je Đoković.

“Bio sam strašno iznerviran. Rekao sam nekim mojima da popričaju s njim. Iznerviralo me kada je reagirao. Uglavnom mi to ne smeta, ali u trenutku kada imate toliko puno stresa, sve vam smeta i onda reagirate”, nastavio je.

“To se događa kada igrate na najvišoj razini. Drago mi je kad se publika aktivira jer to znači da je meč dobar. Platili su ulaznicu i žele vidjeti šou”, dodao je srpski teniski as.

Novak Djokovic told his friends to have a chat with the fan who yelled during Fritz match:

“He was actually in the box where some of my friends were. I don’t know who the guy was, but I was pretty annoyed by him.. I communicated with my friends to have a little chat with him” 😂 pic.twitter.com/ac9WBsEHd8

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023