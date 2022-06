ĐOKOVIĆ POVEZAO RUSE I SRBE: ‘I nama su to radili ’90-ih, znam kakav je to osjećaj’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ovogodišnji Wimbledon je pred početkom, ovog puta u posebnim okolnostima zbog zabrane nastupa ruskim i bjeloruskim teniskim adutima. Razlog je ruska invazija na Ukrajinu koja se nastavlja, s bjeloruskim savezništvom s Rusima, a dok čeka svoj prvi meč, na ovu priču vratio se i Novak Đoković, koji će na travi Wimbledona braniti naslov, ali neće moći obraniti bodove zbog toga jer ih ove godine neće biti – u reakciji vodećih svjetskih teniskih organizacija na jednostrano uvedenu kaznu Engleza za Ruse i Bjeloruse kojih nema na ovogodišnjem turniru.

Đoković smatra da je zabrana nastupa nepravedna za sportaše koji nisu izravno uključeni u rat, no ponudio je razumijevanje i za ukrajinski pogled u situaciji u kojoj zemlja i dalje trpi napade. Ipak, unatoč tome, prvi tenisač svijeta drži se već ranije iznesenog stava da tenisači i tenisačice koji nisu krivi ne bi smjeli ispaštati zabranom nastupa na turnirima.

‘Srbima je bilo zabranjeno nastupati’

U priči koju sada prolaze ruski i bjeloruski teniski aduti, Đoković je imao poveznicu sa Srbima i zbivanjima tijekom ’90-ih. ‘Od 1992. do ’96., sportašima iz Srbije je bilo zabranjeno nastupati na međunarodnoj sceni u bilo kojem sportu. Znam kakav je to osjećaj, poznajem mnoge sportaše. Tada sam bio mali, ali znam sportaše koji su u to vrijeme bili aktivni. Znam kako je to utjecalo na njihove živote. Mnogi su i odustali od sporta jer je četiri godine jako dugo razdoblje’, rekao je Novak Đoković.

Pozabavio se i pričom o cijepljenju

Kazna koja ove godine na travi Wimbledona vrijedi za Ruse i Bjeloruse bila je jedna od tema kojih se Đoković dotaknuo uoči početka turnira, no bila je tu i jedna druga, njegova priča. Nije sigurno hoće li moći igrati na US Openu zbog ponovno pooštrenih pravila povezanih sa suzbijanjem širenja koronavirusa, a bez obzira na takvu situaciju koja mu prijeti na velikom turniru u New Yorku, Đoković je kazao da se neće cijepiti.

S obzirom na to da je pod upitnikom ovogodišnji US Open, 35-godišnji Beograđanin istaknuo je da će na travi Wimbledona igrati s posebnim motivom, željan naslova na Grand Slam turniru nakon što su obje dosadašnje najveće titule u sezoni pripale Rafaelu Nadalu, sa Španjolčevim pobjedama na Australian Openu i nedavno na zemlji Roland Garrosa.