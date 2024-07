Đoković podivljao, pokazao prstom prema njemu: ‘Izbacite ovog čovjeka’

Novak Đoković unatoč svim nevoljama i promjenama koje su ga snašle ove godine ipak je odlučio nastupiti na ovogodišnjem Wimbledonu, gdje se u drugom kolu namjerio na Britanca Jacoba Fearnleyja, preko kojeg je uspio izboriti prolazak u treće kolo.

Novak je imao tijekom meča drugog kola uspona i padova, a srpskog tenisača je naljutio i jedan gledatelj na tribinama u plavoj majici, koji je očito neto dobacio Đokoviću, a ovom se to nije svidjelo te se potužio na njega.

Srpski tenisač je nakon izgubljenog trećeg seta ima pritužbu na navijača u plavoj majici, koji mu je nešto dobacio, reagiralo je i osiguranje, a Đoković se nakon toga više nije obazirao na tog nepristojnog navijača, već je nastavio meč.

