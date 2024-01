Đoković podigao razinu igre, Prižmić u velikim problemima

Dino Prižmić – Novak Đoković 1:2

Četvrti set 0:3

Novi break za Đokovića, podigao je razinu igre prvi tenisač svijeta

Novak je servisima došao do povećanja vodstva u gemovima

Đoković je set otvorio breakom

Treći set: 3:6

Đoković je nakon velike borbe osvojio svoj servis i došao do drugog seta

Novi break Novaka Đokovića, povećao je vodstvo u trećem setu

Đoković uzima svoj servis, ali je opet patio

Novak Đoković je vratio break

Dino Prižmić je oduzeo servis Đokoviću za vodstvo u drugom setu

Oba tenisača su izgubila i dobila po jedan svoj servis

Drugi set: 6:6 (7:5)

Prižmić je kroz cijeli set mučio Đokovića, da bi na kraju dobio u tie-breaku 7:5

Prvi set: 6:2

Prvi set očekivano odlazi na stranu Novaka Đokovića, našeg tenisača je pojela nervoza

____________________________________________________________________________________________________________

Veliki meč u nedjelju igra premijerno na Australian Openu naš Dino Prižmić, koji se namjerio na prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića i stavio ga je na velike muke.

Rezultat je u trećem setu 1:1, a prvi set dobio je očekivano Đoković s 6:2, da bi naš mladi tenisač u drugom setu došao do tie-breka, koji je na kraju dobio s 7:5 i izjednačio u setovima.

U trećem setu trenutno je 2:2, a oba tenisača su gubila svoj servis, a očito je kako 18-godišnji Hrvat igra tenis života i pokazuje se kao velika prepreka za Đokovića.

The all-time great got the fast start, but the new kid on the block returned serve – literally.

Novak Djokovic and teenager Dino Prizmic are tied at a set apiece on RLA!#AusOpen pic.twitter.com/jnRrHLLoAv

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024