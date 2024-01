Đoković pobijedio uz dosta muke, jedna provokacija ga izbacila iz takta: ‘Siđi i reci mi to u lice’

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković izborio je plasman u 3. kolo Australian Opena. Protiv Australca Alexeia Popyrina slavio je s 3:1 u setovima, 6:3, 4:6, 7:6(4), 6:3. Bio je to zapravo meč sličan onome u 1. kolu u kojem je Đoković također s 3:1 u setovima pobijedio Hrvata Dinu Prižmića.

Imao je Popyrin prilike povesti 2:1 u setovima, maksimalno zakomplicirati život srpskom tenisaču, ali je ovaj uspio spasiti četiri set lopte, kasnije dobiti set u tie-breaku, te onda mirno odvesti meč prema kraju.

Tijekom meča Đoković je opet ratovao s publikom na Rod Laver Areni. U jednom trenutku stigla je provokacija s tribina, na što Đoković nije mogao prešutjeti. Nije poznato što je navijač rekao, ali je Đoković eksplodirao i poviknuo na engleskom: “Ajde siđi dolje i reci mi to u lice!”

Someone just said something disrespectful to Djokovic during his match with Popyrin

Novak: “You wanna come here? Come say it to my face.”

Respect the athletes. pic.twitter.com/nIGjR6rb1J

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2024