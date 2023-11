Đoković pobijedio, ali prava drama na terenu tek čeka Srbina

Autor: Ivor Krapac

Završni turnir sezone na ATP Touru ulazi u svoju najnapetiju fazu, a u njoj, Novak Đoković je u svojoj borbi za prolazak u polufinale slavio u posljednjem meču u svojoj skupini. Prvi tenisač svijeta je sa 7:6(1), 4:6, 6:1 svladao Poljaka Huberta Hurkacza, koji je na turnir u Torinu ušao naknadno, poslije odustajanja Grka Stefanosa Tsitsipasa, a nakon ove pobjede, Đokovića tek čeka prava drama na terenu.

Odvijat će se u drugom meču dana u ovoj skupini, s početkom u 21 sat, kada će na terenu biti Talijan Jannik Sinner i Norvežanin Holger Rune. Đoković će u tom meču navijati za Sinnera s obzirom na to da bi ga Runeova pobjeda eliminirala i poslala kući prije polufinala.





U dolasku do druge pobjede u skupini, 36-godišnji Beograđanin nije uspio riješiti stvar u dva seta, što bi mu olakšalo situaciju u borbi za polufinale. Poljskog protivnika uspio je slomiti do kraja tek u trećem setu, a s obzirom na to, sada mu je za dolazak do polufinala jedina opcija da Rune ne dobije u svojem dvoboju sa Sinnerom.

He was made to work 🥵@DjokerNole gets a CRUCIAL win over Hurkacz in the Green Group!#NittoATPFinals pic.twitter.com/TsjeBJp7qT — ATP Tour (@atptour) November 16, 2023

Đoković će se nadati nastavku turnira, a ranije u današnjem programu, svoj nastup u Torinu završio je Ivan Dodig, jedini hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj završnici sezone na ATP Touru.









Dodig je u posljednjem nastupu u skupini u konkurenciji parova doživio poraz u suradnji s Amerikancem Austinom Krajicekom. U borbi za prolazak dalje slavili su Meksikanac Santiago Gonzalez i Francuz Edouard Roger-Vasselin, koji su do pobjede došli u odlučujućem produženom ‘tie-breaku’, sa 6:4, 3:6, 15:13.

Dodig i Krajicek su u produženom ‘tie-breaku’ kod 1-1 u setovima imali i jednu meč-loptu, protiv servisa kod vodstva od 12:11, ali izostao je završni korak.