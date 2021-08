ĐOKOVIĆ OVO NIJE OČEKIVAO! Čekala je sedam godina i odlučila mu uzvratiti

Prošlo je sedam godina otkako je najbolji tenisač svijeta pozvao anonimnu djevojku da pjeva na konferenciji za novinare održanoj tijekom US Opena.

Sada, sedam godina kasnije, djevojka više nije anonimna, te je odlučila uzvratiti poziv Novaku Đokoviću i zamoliti ga da joj pomogne u pripremi za nastup.

Naime, to dijete sada, sedam godina kasnije, postalo je popularna pjevačica u Sjedinjenim Državama, Zia Victoria.

Priprema za nastup

Tijekom 2014. godine Novak Đoković odlučio održati neobičnu konferenciju, pozvavši ovu djevojku da nešto otpjeva, a sada se nemalo iznenadi kada je dobio poziv Zie.

Susret je prošao u vrlo zabavnom tonu, a Nole je pomogao Victoriji u nanošenju šminke prije nastupa.

Do you remember when @DjokerNole invited this young girl, Zia, to sing at his press conference in 2014?

Well, Zia has grown up and was a support act at Summerstage, which Novak attended









Here's a pre-show video!

📸: https://t.co/zR9Y1R7rjX https://t.co/dzqLuQlx5Q pic.twitter.com/tvoaZXnvpA

— Julie 🇫🇷🇬🇧 (@NDjokofan) August 26, 2021