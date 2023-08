Đoković ovakvu prepreku još nije imao: Pokazao mu je što može, a ima i drugi problem za Srbina

Autor: Ivor Krapac

Počinje vruće tenisko ljeto na sjevernoameričkoj turneji na tvrdoj podlozi, sa zamahom koji ovog tjedna donosi kanadski ATP Masters 1000 turnir, u Torontu, a glavna uzbuđenja na red dolaze pri kraju kolovoza i u prvom dijelu rujna, s borbom za trofej na US Openu, gdje će puno pogleda biti usmjereno na dvojac na vrhu ATP ljestvice.

Dolazi novi veliki izazov za Novaka Đokovića koji je ranije ove godine osvajanjem Roland Garrosa izbio na vrh vječne ljestvice muških pobjednika Grand Slam turnira, sada s 23 titule u rukama. Đoković je gladan nove titule u New Yorku, bila bi mu to četvrta u karijeri, ali gladan je i njegov glavni konkurent Carlos Alcaraz koji će tražiti nastavak dvije svoje serije.

Jedna je njujorška, s obzirom na to da je lani otišao do kraja na US Openu i želi produžiti pobjednički niz na turniru, a druga serija je na Grand Slam razini. Mladi Španjolac, koji je u svibnju proslavio 20. rođendan, nada se nastavku pobjedničkog naleta na četiri najveća svjetska turnira nakon što je nedavno slavio naslov na travi Wimbledona.





Poslastica od kakve nema bolje

U sadašnjoj situaciji na vrhu poretka u muškom tenisu, nema veće poslastice nego je ona koju bi donio novi veliki dvoboj Đokovića i Alcaraza. Nema niti većeg izazova za 36-godišnjeg Beograđanina nakon što ga je Alcaraz svladao u finalu Wimbledona, pokazujući o kakvoj je klasi riječ sa samo 20 godina, a s obzirom na to, Đoković će itekako biti motiviran kako bi svima pokazao da još uvijek može biti ‘gazda’.

Ipak, tu je i drugi problem koji se teško može zaobići. Toga se nedavno dotaknuo i Srđan Đoković, opisujući kako vidi završetak karijere svojeg sina, uz riječi da bi se to moglo dogoditi na kraju naredne sezone.

“Ovo nije sport, ovo je strašno težak posao, u svakom pogledu, i fizički i psihički. On od života ima i dalje vrlo malo jer je maksimalno posvećen ovom poslu, evo, već 30 godina. Od toga ne ne odustaje ni makac”, opisao je Srđan Đoković kakve izazove prolazi njegov sin, u nedavnom razgovoru za Sportal, za sportsku stranicu Blica.

Teško je gurati tako iz godine u godinu, sada već desetljećima. Đoković je i dalje moćan, ali s mladima koji nadiru i koje predvodi Alcaraz, teško se nositi i s njima i s posljedicama prolaska vremena koje ne čeka nikoga.

Iz velike generacije koja je uz Đokovića osvajala najveće trofeje, to su s vremenom itekako osjetili Roger Federer i Rafael Nadal. Ozljede su ih opasno usporile, a ozljeda kuka je ranije ugrozila i nastavak karijere Andyja Murraya, koji poslije operacije i ugradnje metalnog kuka ipak više ne može biti onaj stari.

Ozljede su često usporavale i Đokovića. Ranije ove godine govorio je da nešto uvijek vuče dok traži najveće trofeje, a realno gledajući, nije lako dogurati do kraja s takvim problemima ako su s druge strane mreže mlađi i opasni asovi.









Amerikanci mu nanijeli bol

Probleme nije lako zaobići, ali Đoković će to pokušati napraviti uz veliku glad za trofejima koja traje, i dalje u borbi da što više odmakne svima na vrhu vječne ljestvice pobjednika Grand Slam turnira među tenisačima.

S obzirom na to da je Rafael Nadal trenutno u oporavku i pitanje je kakav će se vratiti na teren u dolazećoj sezoni, za koju je najavio da mu je posljednja, velika je prednost od tog jednog trofeja koju Đoković sada ima pred 37-godišnjim Španjolcem.

S vremenom, možda će se velikom Srbinu moći približiti ili ga ozbiljno ugroziti Alcaraz, koji je sa svoje dosadašnje dvije titule tek krenuo, a i iz tog aspekta, novi susret mladog Španjolca s Đokovićem bio bi pun napetosti za obojicu.









Za Đokovića, tu je i dodatni motiv koji će ove godine imati u New Yorku. Imat će priliku pokazati što zna na turniru na kojem lani nije mogao igrati jer su mu bol nanijela tadašnja pravila koja su se odnosila na necijepljene protiv koronavirusa.

Prošle godine zbog toga nije mogao putovati u SAD, a na američkom tlu ga nije bilo ni ranije ove sezone, kada su na rasporedu bili ATP Masters 1000 turniri u Indian Wellsu i Miamiju.

Bol je trajala zbog toga što su pravila govorila da ne može u SAD, a bol je vezana i uz posljednji Đokovićev meč na US Openu, preklani u finalu, kada ga je Danil Medvedev zaustavio dok je Srbin bio korak do kalendarskog Grand Slama, osvajanja sve četiri najveća naslova u istoj godini.

S obzirom na sve izazove s kojima je sada suočen, Đoković će trebati uložiti puno truda i pokazati svoje najbolje kako bi ove godine napravio korak više u New Yorku. Nova američka turneja za njega počinje uskoro na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju, a nakon toga će se okrenuti završetku priprema za US Open na kojem ćemo najkasnije 10. rujna saznati kako je završila dolazeća njujorška priča 36-godišnjeg Srbina.

Tog dana, 10. rujna, igra se muško finale…